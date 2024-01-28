81 ilde 'çakar lamba' denetimi: 5 milyon TL ceza uygulandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yapılan denetimleri paylaştı.

Paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı koordinesinde, 81 İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerince 01-26 Ocak tarihleri arasında "Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan" kişilere karşı yapılan denetimlerde; 807 Sürücü tespit edildi ve araçlarındaki ışıklı ve sesli uyarı işareti bulunan cihazlar (çakar lambalar) söktürüldü, 5 Milyon 196 Bin TL para cezası uygulandı."