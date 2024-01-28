AYM'ye 3 ay içinde 3 yeni üye seçilecek

Sözcü'den Tarık Işık'ın haberine göre; Anayasa Mahkemesi üyesi Muammer Topal'ın görev süresi 29 Ocak tarihi itibari ile yani yarın doluyor. Topal'ın yerine Danıştay kontenjanından yeni bir isim seçilecek.

Danıştay'da bu görev için yapılan oylamada en yüksek oyu Yılmaz Akçil, Bilge Apaydın ve Aydemir Tunç aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu üç isim arasından atama yapacak. En kuvvetli adayın Ayasofya'nın ibadete açılması kararını veren 10. Daire Başkanı Yılmaz Akçil olduğu belirtiliyor. Erzurum İdare Mahkemesi Başkanlığı yapan ve 2011'de Danıştay üyesi seçilen Akçil, 2018'de Danıştay 10'uncu Daire Başkanı olmuştu.

ARSLAN'IN SÜRESİ NİSAN'DA DOLUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugüne kadar AYM üyeliğine Kadir Özkaya, Recai Akyel, Şevki Hakyemez, İrfan Fidan, Basri Bağcı, Yıldız Seferinoğlu, Selehattin Menteş'i atadı. Başkan Zühtü Arslan ve Başkanvekili Tahsin Gökcan ile üyeler Engin Yıldırım, Muammer Topal ve Emin Kuz'u ise 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül seçti. Kenan Yaşar, Rıdvan Güleç ve Muhterem İnce de TBMM tarafından seçildi.

Anayasa Mahkemesi'nde Muammer Topal'ın ardından Başkan Zühtü Arslan'ın görev süresi de 17 Nisan 2024'de dolacak. 12 Mayıs 2024'de ise Emin Kuz'un görevi tamamlanacak. Bu isimlerin yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atama yapacak. Böylelikle Erdoğan'ın atadığı üye sayısı10'a yükselecek. Gül'ün atadığı Tahsin Gökcan 2026, Engin Yıldırım ise 2031'e kadar görevini sürdürecek.