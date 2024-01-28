Öldürülen kadının cinayet zanlısı erkek kardeşinin kızı çıktı

Odunpazarı ilçesinde Ihlamurkent Mahallesi'ndeki bir adreste bir şahsın ölü bulduğunun ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İncelemelerde ölen şahsın 63 yaşındaki Naciye Yılmaztürk olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalarda olayın şüphelisinin Yılmaztürk'ün erkek kardeşinin kızı 23 yaşındaki S.Y. olduğu tespit edildi. Olayın neden gerçekliği henüz bilinmezken, S.Y.'nin halası Naciye Yılmaztürk'ü bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi. Şüpheli işlemlerinin ardından, çıkarıldığı mahkemece kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.