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Otomobilde 'gri' renk 'beyazı' tahtından etti

Otomobilde geçmişte en çok tercih edilen beyaz renk, tahtını "griye" kaptırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ocak 2024 11:08, Son Güncelleme : 28 Ocak 2024 12:33
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Geçen yıl trafiğe kaydı yapılan 2,3 milyon taşıttan 945 bin 768'i otomobillerden oluştu.

Bunların yüzde 33,2'si 1300 ve altı, yüzde 23,4'ü 1401-1500, yüzde 19,6'sı 1301-1400, yüzde 10,5'i 1501-1600, yüzde 5,7'si 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlar olarak belirlendi.

- Renk tercihleri değişti

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin renk tercihlerindeki değişim dikkati çekti. TÜİK'in kayıtları tutmaya başladığı 2014'te trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 62,5'i beyaz iken bu oran geçen yıl yüzde 26,8'e geriledi. 2014'te trafiğe kaydı yapılan 10 otomobilden 6'sı beyaz iken geçen yıl bu rakam 3'e düştü.

2014'te trafiğe kaydı yapılan otomobillerin 366 bin 414'ünün beyaz, 98 bin 319'unun gri, 55 bin 428'inin siyah, 28 bin 429'unun kırmızı olduğu görüldü.

2023'te ise 342 bin 175 gri otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bunu, 253 bin 851 ile beyaz, 116 bin 412 ile mavi, 106 bin 873 ile siyah ve 69 bin 766 ile kırmızı takip etti. En az tercih edilen otomobil rengi ise 4 bin 660 ile kahverengi, 5 bin 245 ile sarı oldu.

Geçen yıl trafiğe kaydı yapılan otomobillerin renklerine göre dağılımı şöyle:

RenkOtomobil sayısıDağılım (%)
Gri342.17536,2
Beyaz253.85126,8
Mavi116.41212,3
Siyah106.87311,3
Kırmızı69.7667,4
Yeşil 25.2792,7
Turuncu18.8282,0
Sarı5.2450,6
Kahverengi4.6600,5
Diğer2.6790,3

2014 yılında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin renklerine göre dağılımı şöyle:

RenkOtomobil sayısıDağılım(%)
Beyaz366.41462,5
Gri98.31916,8
Siyah55.4289,5
Kırmızı28.4294,9
Mavi 15.3132,6
Kahverengi15.0502,6
Sarı3.1900,5
Yeşil1.5250,3
Turuncu1.3120,2
Diğer8340,1

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