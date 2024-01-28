AKOM uyardı: İstanbul'da kar kapıda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) değerlendirmesine göre, İstanbul'da bugünden itibaren kar yağışı etkili olmaya başlayacak.

Yağışların 15.00 itibariyle kuzey ve yüksek kesimlerde, 20.00 itibariyle de il genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak 30 Ocak Salı sabah saatlerine kadar fırtınayla birlikte yer yer kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor.

"Yağışlar bazı bölgelerde 3 ila 10 cm kar örtüsü oluşturabilir"

Öte yandan AKOM'dan yarın gerçekleşmesi beklenen kar yağışı ve fırtına nedeniyle kentte kara ve deniz ulaşımında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbullulara tedbirli olunması yönünde uyarı yapıldı.

AKOM'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "

Yağışlı havanın 29 Ocak pazartesi (05.00) sabah saatlerinde etkisini artırması beklenirken, fırtına şeklinde (30-60 km/s) esen rüzgarla birlikte yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Yağışların bazı bölgelerde 3 ila 10 cm kar örtüsü oluşturabileceği öngörülüyor. Yağışların salı öğlen saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenirken sıcaklıkların 1 Şubat perşembe itibariyle mevsim normallerine yükselmesi bekleniyor

" ifadeleri yer aldı.