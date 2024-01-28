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Murat Kurum: Öğrenci evlerine doğalgaz desteği verilecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Kağıthane Belediyesi Gençlik Meclisi binasında gençlerle bir araya geldi. İstanbul'da gençlerin söz sahibi olacağını belirten Kurum, "Belediye istihdamlarında yüzde 25 gençlik ve yüzde 25 kadın kotası koyacağız." dedi. Gençler için bir dizi müjde açıklayan Kurum, toplu ulaşımda yüzde 40 indirim ve öğrenci evlerinde kalan gençlere 25 metreküp doğalgaz desteği verileceğini söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Ocak 2024 12:05, Son Güncelleme : 28 Ocak 2024 12:49
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Kağıthane Belediyesi Gençlik Meclisi binasında gençler ile bir araya geldi. Kurum'a AK Parti Kağıthane İlçe Gençlik Kolları Başkanı Süheyl Hamza Telci, AK Parti Kağıthane Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Merthan Aslan eşlik etti.

"Belediye istihdamlarında yüzde 25 gençlik ve yüzde 25 kadın kotası koyacağız."

Burada yaptığı konuşmasında, gençlik meclisiyle birlikte İstanbul'da gençlerin söz sahibi olacağını belirten Murat Kurum, "Belediye istihdamlarında yüzde 25 gençlik ve yüzde 25 kadın kotası koyacağız" dedi.

Gençler için bir dizi müjde açıklayan Kurum, toplu ulaşımda yüzde 40 indirim sağlanacağını, öğrenci evlerinde kalan gençlere 25 metreküp doğalgaz desteği verileceğini ve şehir dışına ailesinin yanına gitmek isteyenlerin yılda 2 defa otobüs biletinin yarısını karşılayacaklarını belirtti.

"Gençlerimize 100 bin TL sermaye desteği vereceğiz"

İlk kez evlenecek ihtiyaç sahibi gençlere 50 bin TL beyaz eşya desteği vereceklerini belirten Kurum, girişimci gençleri de destekleyeceklerini sözlerine ekledi. Kurum, "Eğitimini alan, yeni iş kuracak gençlerimize 100 bin TL sermaye desteği vereceğiz. 39 ilçede 100 bin gencimize hizmet verecek paylaşımlı ofisler oluşturacağız." dedi.

Müracaat eden ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine 10 bin TL destek ödemesi yapılacağını da sözlerine ekledi.

"Tam zamanlı belediyecilik anlayışını hayata geçireceğiz"

"31 Mart akşamı İstanbul'u yeniden ehil ellere teslim edeceğiz" diyen Kurum, "Her zaman vatandaşımızın, gençlerimizin yanında olacağız. Tam zamanlı belediyecilik anlayışını hayata geçireceğiz. Sadece boş zamanlarında belediyeye uğrayan değil her zaman milletinin, gencinin, kadınının, İstanbul'un yanında olan bir belediyecilik anlayışıyla çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"Yeniden yükseliş dönemini başlatacağız"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kurulacak olan 'Gençlik Meclisi' ile ilgili konuşan Kurum, "31 Mart akşamı inşallah gençlik kazanacak ve hep birlikte fetret dönemini bitireceğiz. Yeniden yükseliş dönemini başlatacağız. Kuracağımız gençlik meclisinde her alandan, her meslek dalından sizleri temsil edecek genç arkadaşlarımız olacak." dedi.

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