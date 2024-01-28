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Gazze'de can kaybı 26 bin 422'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 422'ye, yaralı sayısı ise 65 bin 87'ye yükseldi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Ocak 2024 12:36, Son Güncelleme : 28 Ocak 2024 13:18
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor. Bombardımana 114 gündür devam eden İsrail ordusu, ayrım gözetmeksizin bölgede sivillerin bulunduğu tüm noktaları hedef alırken, can kaybı da artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra bugün yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 26 bin 422'ye, yaralıların sayısının ise 65 bin 87'ye yükseldiğini duyurdu. Kudra ayrıca, son 24 saatte düzenlenen saldırılarda ise 165 kişinin hayatını kaybettiğini, 290 kişinin ise yaralandığını belirtti.

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