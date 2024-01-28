Bağ-Kur'luların prim gün sayısı ne zaman 7 bin 200'e düşecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Kanal 7'deki Başkent Kulisi programında Bağ-Kur'luların beklediği prim gün sayısı değişikliğini gündeme getirdi.

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak zorundayız" diyen Işıkhan, bunu prim gelirleriyle sağladıklarını, en önemli gelirin bu olduğunu ifade etti.

Işıkhan şöyle devam etti: "Vatandaşlarımızı mümkün olduğu sürece istihdamda ve çalışma hayatında tutmaya devam ediyoruz. Bağkurluların beklentisini saygıyla karşılıyoruz. Bu konudan çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 binden 7200 güne düşürülmesi konusunda da seçim öncesi verilen vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz. Kesinlikle hiçbir endişemiz yok. Her zaman olduğu gibi bu vaadimizi de yerine getireceğiz. "