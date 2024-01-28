Mahkemeden kişisel temizliğini yapmayan kocaya kötü haber

Ankara'da yaşayan A.Y., eşi C.Y.'nin duş almayıp aynı kıyafetleri 5 gün giymesi ve haftada sadece bir iki kez dişlerini fırçalayarak kişisel temizliğine dikkat etmediğini öne sürerek, boşanma davası açtı.

19'uncu Aile Mahkemesi'nde görülen davada, A.Y., kocası hakkındaki iddiaları şahitleriyle de kanıtladı. Mahkeme, C.Y.'yi tam kusurlu bularak boşanmalarına karar verdi ve 500 bin lira tazminata hükmetti.

Bölge Adliye Mahkemesince hukuka uygun bulunan karar, Yargıtay 2'nci Dairesi tarafından da onanarak kesinleşti. Yargıtay kararında, davalı kocanın kişisel temizliğine dikkat etmemesi, ter kokması gibi boşanmaya neden olaylarda tam kusurlu, kadının ise kusursuz olduğuna hükmetti.

DAVA NEDENİ KİŞİSEL BAKIM

A.Y.'nin avukatı Senem Yılmazel, tazminat kararının da onandığını belirterek şunları söyledi:

"Müvekkilimiz için açtığımız boşanma davasında boşanma nedeni karşı tarafın kişisel temizliğine dikkat etmemesiydi. Davalı taraf duş yapmıyordu, yani çok az duş yapıyordu. Haftada bir iki kez dişlerini fırçalıyordu. Bu nedenle biz bir boşanma davası açtık. İlk derece mahkemesi davalı tarafın tam kusurlu olduğuna davacının ise kusursuz olduğuna karar verdi. Bizim talebimiz maddi manevi tazminat talepli bir boşanma davasıydı. 500 bin lira da müvekkilime tazminat ödenmesine karar verdi. Bu karar üst mahkemelere gitti. İlk önce Bölge Adliye Mahkemesi'nden geçti. Daha sonra da Yargıtay kararıyla kesinleşti" dedi.

İŞ ARKADAŞLARI TANIK OLDU

A.Y.'nin söz konusu iddialarını tanık beyanlarıyla kanıtlandığını belirten avukat Yılmazel, "Davacı ve davalının ortak arkadaşları vardı. Bir de davalı tarafın iş yerinde çalıştığı mesai arkadaşları tanık olarak mahkemeye geldiler. Mesaide ter koktuğunu, aynı kıyafeti beş gün üst üste giydiğini ifade ettiler.

Bu şekilde tanık beyanlarıyla dava kanıtlanmış oldu. Eşlerin ortak hayatın sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Davranışlar nedeniyle ortak hayat çekilmez hale gelirse diğer tarafın boşanma davası açma hakkı oluyor. Bu duruma eş değil kimse katlanmaz. İnsan ilişkilerinde hepimiz özen göstermeliyiz. Bu nedenle gerek davranışlarımıza, gerek temizliğinizi özen göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.