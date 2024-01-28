Bakan Özhaseki, İstanbulluları kar yağışına karşı uyardı

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre İstanbul'da, bu akşamdan salı sabah saatlerine kadar yağmur ve yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiğini hatırlattı.

Özhaseki, "Vatandaşlarımızın yetkili birimlerin uyarılarını dikkate alarak ulaşımda aksamalara buzlanma, don, rüzgar ve fırtına sebebiyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum." ifadelerini kullandı.