İstanbul Valisi Gül'den kilisede silahlı saldırıya ilişkin açıklama
İstanbul Valisi Davut Gül, Sarıyer'de kilisede gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin olarak, "Saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bir vatandaşımız vefat etti. 2 maskeli şahıs saldırıda bulundu. Polisimizin çalışması sürüyor" dedi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Ocak 2024 14:30, Son Güncelleme : 28 Ocak 2024 15:08
İstanbul Valisi Davut Gül, Sarıyer'de silahlı saldırının gerçekleştiği Santa Maria Kilisesi'ne gelerek, incelemelerde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gül, "Saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bir vatandaşımız vefat etti. 2 maskeli şahıs saldırıda bulundu. Bununla ilgili polisimizin, savcılığımızın araştırması devam ediyor. Yaralı yok. Tek bir kişiye saldırı olmuş ve bir kişi vefat etmiş. Bildiğimiz, gördüğümüz şu içeri girilmiş ve içerideki bir kişiye saldırıda bulunulmuş. Bunun üzerinde polisimiz çalışıyor. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Vali Gül saldırganların en kısa sürede yakalanarak adalete teslim edileceğini vurguladı.