İstanbul Valisi Gül'den kilisede silahlı saldırıya ilişkin açıklama

İstanbul Valisi Davut Gül, Sarıyer'de silahlı saldırının gerçekleştiği Santa Maria Kilisesi'ne gelerek, incelemelerde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gül, "Saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bir vatandaşımız vefat etti. 2 maskeli şahıs saldırıda bulundu. Bununla ilgili polisimizin, savcılığımızın araştırması devam ediyor. Yaralı yok. Tek bir kişiye saldırı olmuş ve bir kişi vefat etmiş. Bildiğimiz, gördüğümüz şu içeri girilmiş ve içerideki bir kişiye saldırıda bulunulmuş. Bunun üzerinde polisimiz çalışıyor. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Vali Gül saldırganların en kısa sürede yakalanarak adalete teslim edileceğini vurguladı.