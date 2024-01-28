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115 kişiye mezar olan Penta Park Sitesi'nde istenen cezalar belli oldu

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yıkılarak 115 kişiye mezar olan Penta Park Sitesi'yle ilgili soruşturma tamamlandı. İddianamede 2'si tutuklu 3 kişinin bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 22,5 yıla kadar hapsi istendi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Ocak 2024 14:50, Son Güncelleme : 28 Ocak 2024 14:50
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115 kişiye mezar olan Penta Park Sitesi'nde istenen cezalar belli oldu

Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki 3 bloklu Penta Park Sitesi'nin 2 bloku 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ilk saniyelerinde yıkıldı.

Şehrin en prestijli konutları arasında gösterilen sitenin 1'inci blokunda 65, 2'nci blokunda da 50 kişi olmak üzere toplam 115 kişi yaşamını yitirdi. 7 kişinin de yaralandığı blokların yıkılmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada siteyi inşa eden şirketin yetkilileri Mesut Başkır, kardeşi Metin Başkır ile Statik Proje müellifi Özcan Çakmak gözaltına alındı.

Sorgularında suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden Mesut Başkır ile Özcan Çakmak tutuklanırken, Metin Başkır serbest bırakıldı.

"KOLONLARI TRAŞLAYIP, KABLO ÇEKTİLER"

Soruşturmada ölenlerin yakınları ve sağ kurtulanların da ifadelerine başvuruldu. İfadesi alınanlardan bina görevlisinin oğlu Bekir Demir, 3'üncü blokun zemin katındaki bankada tadilat işlemi yapıldığını belirterek, "Binanın altında bulunan banka şubesi olarak kullanılmadan önce tadilat yaptı. Banka, kolonlarda tıraşlama yaparak kablo tesisatı çekti" dedi.

Soruşturmayı yürüten savcı, binalarla ilgili tüm proje, belge, fotoğraf ve videoları nihai rapor için Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne (KTÜ) gönderdi.

İncelemelerini tamamlayan KTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 7 kişilik bilirkişi, 50 sayfalık bir rapor hazırladı.

Raporda; bankanın bodrum kat ile zemin kat bağlantısını sağlayan merdivenin yerinin değiştirildiği, yeni merdivenin galeri boşluğuna konumlandırıldığından döşemede herhangi bir yıkım yapılmadığının tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu raporda, bankada yapılan izinsiz tadilatlardan sorumlu kişilerin asli kusurlu, belediyenin ilgili birimindeki yapı ruhsatlarında proje kontrollerinden sorumlu kişilerle, belediyenin yapı kontrol biriminin tali kusurlu olduğu ifade edildi.

"GEREKLİ DİKKAT VE ÖZENİ GÖSTERMEDİLER"

Soruşturma sonunda savcı, şüpheliler Mesut Başkır, Metin Başkır ve Özcan Çakmak hakkında bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçundan 22,5'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları için iddianame düzenledi.

İddianamede; Kahramanmaraş'ın 1'inci derecede deprem kuşağında olduğunun herkes tarafından bilinebilir durum olduğunu, şüphelilerin üstlendikleri görev nedeniyle bunu bilmemelerinin mümkün olmadığı belirtildi.

Şüphelilerin gerekli dikkat ve özeni göstermediği ifade edilen iddianamede, merdiven yerinin değiştirilmesi sebebiyle bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunan zemin kattaki bankadaki tadilat işlemlerinden sorumlu olan kişiler ile tali kusurlu olan belediye görevlilerin dosyalarının ayrıldığı, ayrıca zemin katta bulunan kasaların ağırlıklarının binanın statiğini bozup bozmadığı, taşıyıcı sisteme yakın olarak konumlandırılmış olması nedeniyle binanın deprem esnasında salınımını engelleyip engellemediği yönünde bilirkişi raporunda bir değerlendirme yapılmadığından dolayı kasaların ağırlıkları ile konumlarının ilgili bankalardan alınarak ek bilirkişi raporu için bilirkişi heyetine gönderildiği belirtildi.

Savcılık tevzi bürosuna gönderilen 13 sayfalık iddianamenin kabul edilmesinin ardından sanıkların yargılanmasına başlanacak.

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