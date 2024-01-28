Kars Belediye Başkan adayı Ötüken Senger'e Kars'ta büyük ilgi

Konuşmasında, MHP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Taner Gökçek ve AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın gibi önemli isimlere teşekkür eden Senger, Cumhur İttifakı'nın önemine vurgu yaparak, birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Senger'in konuşmasında vurgulanan temel noktalar arasında, Cumhur İttifakı'nın stratejik önemi, belediyecilik anlayışı, yerel yönetimlerin toplumsal sorumluluğu ve Kars'ın potansiyeli üzerine yapılan değerlendirmeler yer aldı. Ayrıca, belediyecilikte liyakat, şeffaflık, ve adaletin önemi vurgulanarak, Kars'ın yaşanabilir bir kent olması için atılacak adımların önemi üzerinde duruldu.

Ötüken SENGER'in mesajı şu şekildeydi:

"Milliyetçi Hareket Partisi, Merkez Disiplin Kurulu üyemiz, kıymetli büyüğümüz, Sayın Taner GÖKÇEK beyefendi.

Ak Parti Kars Milletvekilimiz Sayın Adem ÇALKIN beyefendi

Cumhur İttifakımızın saygıdeğer İl Başkanları Sayın Tolga ADIGÜZEL ve kıymetli Başkanımız Sayın Muammer SANCAR beyefendi.

Şahsımın da rahle-i tedrisatından geçmiş olduğu, dünya görüşümün şekillenmesinde çok büyük payı olan Ülkü Ocaklarımızın Kıymetli Başkan ve yöneticileri.

Cumhur İttifakı bileşeni partilerimizin değerli ilçe, kadın, gençlik kolları başkanları ve kıymetli teşkilat mensupları. İlimizin hepsi birbirinden değerli STK temsilcileri,

Ulusal ve yerel basınımızın güzide temsilcileri.

Şehrimizin her mahallesinden her sokağından aramızda olan aday tanıtım programımıza şeref veren;

Sevgili Kars'lı gönüldaşlarımız, kıymetli hemşehrilerimiz.

Hepinizi en içten duygularımla selamlıyor, Cumhur ittifakı Kars Belediye Başkan Adayı tanıtım programına hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyorum.

Çok değerli Kars'lı hemşehrilerim, doğup büyüdüğüm, çocukluğumu, gençliğimi, mutluluğumu ve hüzünlerimi yaşadığım, imkanlarına ve imkansızlıklarına sizlerle birlikte şahit olduğum, bu güzide şehire hizmet edebilmem için, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde, şahsımı Kars belediye başkan adaylığına layık gören, başta Türk Dünyasının Bilge Lideri, sayın genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'ye, Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımız Sayın Sadir Durmaz bey'e ve Genel Merkezimizin tüm değerli yöneticilerine huzurlarınızda teşekkür eder saygılarımı arz ederim.

Kıymetli hemşehrilerim; bildiğiniz üzere ülkemiz zor zamanlardan geçmekte ve türlü oyunlarla devletimiz ve milletimiz her anlamda tehdit edilmektedir. Gerek siyasi gerek ekonomik gerek askeri anlamda baskılara maruz kalan, belli lobilerin, şer odaklarının siyasal, sosyal ve ekonomik darbe girişimleri sonucunda ortaya çıkan beka sorunu nedeniyle, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türk Dünyasının Bilge Lideri Sayın Genel Başkanımız, Ülkemize karşı oynanan bu oyunlara karşı birlik olmuş, Cumhur ittifakını kurarak ülkemiz üzerinde oynanan bütün oyunları bozmuş, iç ve dış işgal cephelerinin hesaplarını tersine çevirmiştir. Cumhur ittifakı kuruluş amacı itibariyle çok ciddi stratejik öneme sahip bir davanın adıdır, Devletimizin Cumhuriyet tarihindeki en önemli birkaç dönüm noktasından biridir.

Bu ittifak sadece seçimlerle sınırlandırılacak kadar basit bir siyasi işbirliği değildir. Bu ittifakta rant yoktur. İttifakımızda, halkımızın da 14 Mayıs seçimlerinde gördüğü üzere, şer ittifakında olduğu gibi ne bakanlık ne milletvekilliği ne de Cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi birtakım protokoller ve pazarlıklar söz konusu olmamıştır. Bu samimiyet ve özverili çalışmalarla Cumhur ittifakı bugüne kadar girdiği seçimlerden amacına uygun başarı sağlamış ve halkımızın gönlünde yer edinmiştir. Bu zorlu süreçte ittifak bileşenleri olan parti mensubu dava arkadaşlarımızın, liderlerine ve davalarına sadakatleri tescil edilmiştir.

Bu ittifak Devletimize karşı yapılacak her türlü kalkışmanın, teşebbüsün, saldırının önüne geçmiştir.

Bu ittifak, Dağlık Karabağ'a azadlık getirmiştir.

Bu ittifak Dünya'nın neresinde olursa olsun zulme uğrayan tüm Mazlumlara, Kerkük'e, Musul'a, Afrin'e ve Kudüs'e, umut olmuştur.

Bilge liderimiz, Genel başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin de ifade ettiği üzere, bu ittifak Türkiye'nin bekası için kurulmuştur ve pazara kadar değil mezara kadardır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılında basit siyasi hesap yapacak, çetele tutacak, 'sen onu aldın, ben bunu aldım, sen çok aldın, ben az aldım' diyecek, bulanık suda balık avlayacak ne tiynetimiz ne de merakımız vardır. 'Önce ülkem ve milletim' diyorsak bunun gereğini seve seve yapmalıyız.

Kıymetli Dava arkadaşlarım

Aramızda, ülkemizin son dönemdeki en zor zamanlarından biri olan, hain fetö kalkışmasında, dik duruşuyla gönüllere taht kurmuş Sayın Milletvekilimiz Adem ÇALKIN beyefendi var. Kendileri bu duruşunu yakın zamanda da Gazi Meclisimizde, eli kanlı terör örgütü sevicilerine karşı yaptığı efsane konuşmasıyla bir kere daha tescil etmiş, onlara haddini bildirmiş, kalbi vatan aşkıyla çarpan ve milli hassasiyeti olan bütün kesimlerin sevgisini ve saygısını bir kez daha kazanmıştır. Sayın Milletvekilimiz'i sizlerin de huzurunda bu milli duruşundan dolayı bir kez daha tebrik ediyorum.

Sayın vekilimizin konuşmasında bahsettiği hususlar ilimizde de art niyetli bölücü zihniyete sahip bir kesim tarafından kullanılmakta ve bu şer odakları etnik kimliklere göre halkımızı siyasi tercihlere yönlendirmeye çalışmaktadırlar.

Bizler Cumhur ittifakı bileşenleri olarak Allah'ın izniyle teşkilatlarımızla birlikte, bu hususta ciddi çalışmalar yaparak, hep birlikte halkımızın siyasi iradesine konulmak istenen ipoteğin önüne geçeceğiz.

Cumhur ittifakı bileşeni partilerimizin teşkilatları ve seçmenlerimiz, hiçbir etki altında kalmadan, Liderlerimizin kararı ve Cumhur ittifakı davasına olan sadakatle, Kars'ın stratejik durumu da göz önünde bulundurularak seçim çalışmalarında tam bir bütünlük içerisinde olacağız. Sultan Alparslan'ın, Ebul Hasan Harakani Hazretlerinin şehri olan memleketimizi, bölücü zihniyete sahip şer odaklarına teslim etmeyeceğiz.

Saygıdeğer Kars halkı

Cumhur ittifakı bileşeni partilerimizin aday adayları olarak çıktığımız bu yolda hepimiz biriz, hepimiz Cumhur ittifakının Kars belediye başkan adayıyız. Hep birlikte adayız, hep birlikte çalışacağız, inşallah hep birlikte kazanacağız ve hep birlikte memleketimize hizmet edeceğiz. Bugün huzurlarınızda sadece Ötüken Senger olarak bulunmuyorum, ben Yusuf Selahattin Beyribeyim, ben Harun Yeniceyim, ben Ertuğrul Alibeyoğluyum, ben Tuncay Aydın, Nevzat Bozkuş, Bülent Özmenim, ben Bahattin Kaskansoyum, ben Nevzat Yıldızım, ben Emre Okan Bayramoğluyum, Fuat Öztürk, Tolgahan Reisim, ben Yener Kayayım, Mehmet Seyfullah Uzgur, Nihat Çelebi, Muhammed Emin Durmuşum, ben Memet Koçerim, Suat Ögel, Ali Gençler, Çetin Nazik, Bülent Samarazım, ben Metin Güzelim, Gültekin Yıldırım, Özkan Çiftçiyim, ben Tarkan Altunum, Halit Özer, Sefer Özkesemenim ben.

Kars'a Türkiye yüzyılında çağ atlatacak kadrolar bu isimlerdir. Kars bu kadrolarla Türkiye yüzyılına hazırdır.

Partimizin seçim sloganı olan Birliğin Gücüyle ayırmadan ayrışmadan, herkes için herkese göre belediye ilkesiyle, Üretken, şeffaf ve liyakata önem veren bir anlayışla hakkı adaleti gözeterek şehrimize hizmet edeceğiz. Şehrimizi sistemli ve planlı bir şekilde hak ettiği özel ilgiyi göstererek, daha yaşanılabilir bir yer haline getirmek en büyük projemizdir. Amacımız Kars'ı göç veren değil göç alan, daha rahat, daha konforlu bir şehir haline getirmektir.

Allahın izni ile;

Kısık seslere ses, darda kalanlara nefes, ihtiyaç sahiplerine adres olmaya geliyoruz. Etnik kimlik, eş dost akraba siyasetini sonsuza dek gömmeye geliyoruz. Mazlumun, tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmeden, belediyeciliğin halkın bütününe kaliteli hizmetten başka bir şey olmadığını göstermeye geliyoruz.

Beni bilenler bilir, bilmeyenler için kendimi tanıtayım. Ben Ağa Bülbüllü Sırrı'nın oğluyum. Bakmayın kravat takıp takım elbise giydiğime. Söz konusu mazlumun hakkı, beytülmalın bir kuruşu ve sevdamız Kars olduğunda kravatı çıkarıp gömleğimi sıvamasını da çok iyi bilirim. Ben de çapulcuya, tefeciye, eşkıyaya, devlet malına göz koyana, beytülmala el uzatana bırakacak pabuç yoktur.

Fatih Sultan Mehmet'in de dediği gibi, ben benden öncekilere benzemem, Hz. Hamza'nın da buyurduğu gibi gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam. Allah'tan korkarım, mazlumdan korkarım, yetim hakkından korkarım, beytülmaldan korkarım.

Bizler hizmet için geliyoruz. Şehrimizi, halkımızın hak ettiği statüye kavuşturmaya geliyoruz. Yoktur! Ama içimizde beytülmala el uzatma hesabı yapan, belediyeyi bir talan yeri gören, yarın belediyeden nemalanma hesabı yapan varsa bugün burayı terk etsin. Bizim bu hesapları yapan ne yol ne de dava arkadaşımız olamaz. Halkımız müsterih olsun ki bu beden bu candan çıkmadıkça yetimin, fakirin, fukaranın hakkı olan beytülmalın bir kuruşuna kimseyi dokundurmayacağım.

Kıymetli hemşehrilerim, 31 Mart yerel yönetim seçimlerinde sadece belediye başkanını değil belediye meclis üyelerini de seçeceğiz. Hepinizin bildiği gibi AK PARTİ ve MHP'nin ortak adayı yani Cumhur İttifakı'nın adayı olduğum için Belediye Meclis üyeliği listesinde hem AK PARTİ'den hem de Milliyetçi Hareket Partisi'nden arkadaşlarımız yer alacaklardır. Takdirinizdir ki; Belediye Meclisi, Belediye Başkanı'nın A Takımıdır, çalışma arkadaşlarıdır. Allah'ın izniyle biz bu şehri yönetmeye talibiz ve inşallah da yöneteceğiz. Dolayısıyla oluşturacağımız Belediye Meclisi de bu yeterliliğe sahip kişilerden olmalıdır.

Belediye Meclis üyeliği düşünen her bir arkadaşımızın Kars'a hizmet aşkıyla yandığını ve bu yeterliliğe sahip olduğunu biliyorum.

Ancak malumunuzdur ki Belediye Meclisi belirli bir sayıyla sınırlıdır. Bu konuda bizlere göstermiş olduğunuz yoğun ilgi ve teveccühten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Belediye Meclis üyeliği listesinde yer alamayan her bir arkadaşımızın Kars'a hizmet şevkinden hiçbir azalma olmadan ittifakımızın başarısı için canla başla çalışacağından hiçbir şüphem yoktur.

Gün nefis yapma, küsme, darılma günü değildir. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Gün fedakarlık günüdür. Bizler bir olursak aşamayacağımız engel, yıkamayacağımız bent yoktur. Hepimiz birer çakıl tanesiyiz. Ne zaman ki birlik olursak o zaman Kars Kalesi oluruz.

Değerli misafirler ne kadar geriye bakarsak o kadar uzağı görürüz, biz arkaya bakmaya değil ileri bakmaya, Kars'ı daha ileri götürmeye geliyoruz. Kars'ın ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz, bu anlamda dersimize iyi çalıştık, cadde cadde, sokak sokak, nerede ne sorun varsa hepsinin tespitini yaptık. Nasıl çözüleceğini de eylem planlarımızla ortaya koyduk. Her alanda köklü değişimler ve kalıcı çözümlerimiz hazırdır. Hemşehrilerimize dost, kardeş ve yoldaş olacağız, onlar anlatacak biz dinleyeceğiz onlar emredecek biz yapacağız.

Biz mazlumun, yoksulun, garibanın eli olmaya geliyoruz. Biz kimseye emretmeye değil milletimizden emir almaya geliyoruz.

Aziz Kars Halkı;

Yerel yönetim anlamında uzun zamandır hazırlık içerisindeyiz, sürdürülebilir, modern ve reel projelerimiz için oluşturduğumuz eğitim seviyesi yüksek, her biri alanında uzman kadrolarla, bilimsel çalışmalar ışığında şehrimize kaliteli hizmet getireceğiz.

Şehrimizin ihtiyaç önceliklerine göre hazırladığımız projelerin birkaç tanesinden bahsetmek istiyorum.

- Bildiğiniz üzere şehrimizin en önemli geçim kaynağı hayvancılıktır, faaliyete geçirilecek olan besi organize sanayi bölgesi dışında kırsala yakın mahallelerimizde de halkımız besicilik yapmakta ve bu bölgelerde hayvanların atık ve gübre sorunu vatandaşımızı hem sağlık anlamında hem de estetik anlamda rahatsız etme riskine sahiptir. Bu kapsamda belediye bünyesinde faaliyete geçireceğimiz biogaz tesisi ile hayvan atıkları enerjiye dönüştürülerek Belediye'ye bir kaynak sağlanacaktır.

- Malumunuzdur ki ilimizde toplanan evsel atıklar vahşi depolama sistemiyle çöp toplama alanına aktarılmakta ve bu da hem çevre estetiği hem de sağlık açısından halkımızı rahatsız edecek boyuttadır.

Hayata geçirmeyi planladığımız düzenli katı atık toplama, depolama ve dönüştürme tesisi marifetiyle bu bölgelerdeki atıklar toplanarak hem bölge halkını rahatsız etmeyecek hem de Belediyemiz için bir gelir elde edilecektir.

- İlimizde bilinen 46 tabya bulunmaktadır. Bu tabyaların birçoğu turistik anlamda ilgi gören yerlerdir. Sözkonusu tabyalar eksikleri giderilerek ve bakımları yapılarak hem Kars halkının hem de ilimiz turizminin hizmetine sunulacaktır.

- Hali hazırda Kent Ormanı olarak adlandırılan ve atıl durumda bulunan bölge, tekrar halkımızın hizmetine açılacak ve bölgedeki tarihi yapıların restore edilmesiyle dereiçi diye tabir ettiğimiz bölge Kars Kalesiyle de entegre edilerek halkımızı sosyal anlamda ferahlatan bir mesire, sosyal donatı alanları haline getirilerek hem turizme hem de halkımızın hizmetine açılacaktır.

- Kars Çayı ıslah edilerek Venedik tarzı üzerinde gondollarla gezilecek bir turizm ve cazibe merkezi haline getirilecektir.

- Şehrimizin olası bir depreme karşı hazırlığı konusunda başta riskli yapıların tespiti olmak üzere ilgili tüm kamu kurumları ve meslek örgütleri ile ortak çalışmaları hızlı bir şekilde başlatıp halkımızın can ve mal güvenliğini riske atan bütün yapılar belirlenerek gerekli çalışmalar yapılacaktır.

- Kentsel dönüşüm yasası kapsamında verilecek imar hakları ve teşviklerden halkımızın yararlanabilmesi yönünde gerekli teknik ve bürokrasi desteği sağlanarak hızlı bir dönüşüm için vatandaşımıza gerekli her türlü destek verilecektir.

- Şehrimizin en büyük problemi adeta köstebek yuvasına dönen bozuk yollar ve genel çevre temizliğidir. Bu birimlerin personel ve teknik altyapıları 1 Nisan itibariyle arttırılarak belediye dışından sağlanan kaynaklarla hizmet acilen başlayacak ve Allah'ın izniyle şehrimizin bozuk yol ve temizlik sorunları 1 yıl içerisinde bitirilecektir.

- İlimizde son yıllarda turizm hacmi artmış ve bu artış yakın zamanda sınır kapısının açılmasıyla da devam edecektir. Sınır ticareti artacak turizm potansiyelimiz daha da yükselecektir. Bu konularda Ticaret odası Başkanlığı başta olmak üzere bütün sivil toplum örgütleri ve meslek gruplarıyla istişare ile bu anlamda hizmetler arttırılacaktır.

- Bunların dışında Kadın, Çocuk, Engelli, Yaşlı ve Hayvan dostu Kentler projelerimiz ve birçok teknik ve sosyal projelerimiz, memleketimize büyük değişimler getirilecektir.

Kafkas Üniversitesi yönetiminin destekleri ile ilimizde belediye üniversite entegrasyonuyla şehrimizi bilimsel anlam da da hizmetlerle buluşturacağız. Hepsi birbirinden kıymetli, üniversitemizin bilim insanları marifetiyle, şehrimize ortak hizmetlerde bulunacağız.

İlerleyen süreçte proje tanıtım programımızda halkımızla buluşarak geri kalan projelerimizi kaynaklarıyla beraber daha detaylı bir şekilde sizlere arz edeceğim.

Saygıdeğer hemşehrilerim;

Unutmayalım ki bizim rakibimiz ne DEM Partisi ne de CHP'dir. Bizim rakibimiz şehrimizin ve insanımızın hizmet konusunda geri kalmışlığıdır, çaresizliğidir. Yani belediyecilik hizmetlerinden faydalanamamasıdır. 31 Mart akşamı Allah'ın izni, sizlerin gayret ve çabası ve halkımızın da teveccühü ile seçimlerden muzaffer olarak çıkacağımıza olan inancım tamdır.

Seçim süreci boyunca gerekirse gece yatmayacağım gündüz durmayacağım çalmadık kapı, sıkmadık el, girmedik gönül bırakmayacağım. Bu vesileyle 31 Mart Yerel Yönetim seçimlerinin genelde ülkemize özelde ilimize hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

Sözlerime son verirken bizleri yalnız bırakmayarak buraya kadar gelip toyumuzu şereflendirdiğiniz için hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyor, sizleri selamların en güzeli olan Cenab-ı Allah'ın selamıyla selamlıyorum.

Sağ olun, Var olun,

Allah'a emanet olun. "

MHP MDK Üyesi Taner GÖKÇEK ve MHP Kars İl Başkanı Tolga ADIGÜZEL'de birlik ve bütünlük mesajı verdi.