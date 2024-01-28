Cevdet Yılmaz: Kilisedeki silahlı saldırı için geniş çaplı soruşturma yürütülüyor

İstanbul'daki Santa Maria Kilisesi'nde ayine katılanlardan bir kişi maskeli kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesinde ayin sırasında bir şahsa yapılan silahlı saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybeden şahsın ailesine başsağlığı diliyoruz. Güvenlik güçlerimiz olayın aydınlatılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için geniş çaplı bir soruşturma yürütmektedir

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