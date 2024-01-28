Tekirdağ'da evinde yangın çıkan kadın öldü

Yeniçiftlik Mahallesi'nde Hamdiye ve Hasan Gezen'e ait 3 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hamdiye Gezen, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hasan Gezen ve bir itfaiye erinin de hafif yaralandığı yangında ev kullanılamaz hale geldi.