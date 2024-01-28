Dışişleri Bakanlığı: Bazı ülkelerin UNRWA'ya yardımları kesmesini endişeyle karşılıyoruz

Bakanlık Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ilişkin gelişmeler hakkında açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı ülkelerin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yaptıkları yardımları durdurmalarını endişeyle karşılıyoruz.

UNRWA, milyonlarca Filistin mültecisinin hayati ihtiyaçlarını, son derece zor şartlar altında karşılamaktadır. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana UNRWA'nın 150'den fazla çalışanı İsrail tarafından öldürülmüştür.

UNRWA'nın birkaç mensubuna yönelik birtakım iddialar nedeniyle bu kuruluşa yapılan yardımların durdurulması, öncelikle Filistin halkına zarar verecektir.

Bu doğrultuda, UNRWA'ya yardımları kestiğini açıklayan ülkelerin bu kararlarını gözden geçirmelerini temenni ediyoruz."