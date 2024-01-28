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AK Parti İBB adayı Murat Kurum: 650 bin yeni yuva yapacağız

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum, yerel seçim çalışmaları kapsamında çeşitli derneklerle bir araya geldi. Kentsel dönüşüm ile ilgili vaatlerini paylaştı: "650 bin yeni yuva yapacağız" dedi. Kurum, Kağıthane'de de ziyaretlerde bulundu.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 28 Ocak 2024 16:49, Son Güncelleme : 28 Ocak 2024 17:10
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AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum kentsel dönüşüm hedeflerini, "Güvenli yuvalar inşa edelim. Bir taraftan İstanbul'u depreme karşı hazırlayacağız 650 bin yeni yuva yapacağız bir yandan İstanbul'un her yerine olası afete karşı afete hazırlık anlamında afet yönetim merkezleri toplanma alanaları ve acil yardım hastaneleri kuracağız." sözleriyle açıkladı.

Tokat dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla kahvaltı programında buluşan Kurum ulaşım projeleriyle ilgili vaatlerini anlattı. Kurum, "Gençlerimize ulaşımı yüzde 40 indirip yapacağız, çocuklarımıza ulaşımı ücretsiz yapacağız. Biz bir yandan İstanbul'un raylı sistem uzunluğunu 2 kat artırırken diğer tarafran şehrin her yerine yeni tüneller otoparklar bisiklet yolları yapacağız." dedi.

Murat Kurum, Kağıthane Belediyesi Gençlik Meclisi binasında gençlerle de bir araya geldi. Kurum burada yaptığı konuşmada, "Sevgili gençler ofis kurmak istiyorsunuz biz 100 bin gence hizmet veren ofisler kuracağız." vaadinde bulundu.

Kurum, Kağıthane'de bir alışveriş merkezini de ziyaret etti. Çocuklara hediyeler verdi, vatandaşlarla sohbet etti.

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