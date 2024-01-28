Bakan Yerlikaya: Saldırıyı yapanları adalete teslim etmek görevimiz

Sarıyer'de bir kilisede silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Büyükdere Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi'ne gelen 2 kişi, içeride düzenlenen ayin sırasında henüz belirlenemeyen nedenle silahla ateş açtı.

Saldırıda silahla vurulan bir kişi hayatını kaybederken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Geniş bir alanda güvenlik şeridi çekerek inceleme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik önlemleri kapsamında vatandaşların olay yerine yaklaşmalarına izin verilmedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesi'nde bulunan Santa Maria Kilisesi'ndeki ayin sırasında, ayine katılanların içinde bulunan C.T, maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine gelerek incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın konuya ilişkin açıklama yaptığını anımsatan Gül, şöyle devam etti:

"Hepimizin başı sağ olsun. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. 52 yaşında bir vatandaşımız vefat etti. 2 maskeli şahıs saldırıda bulundu. Bununla ilgili polisimizin, savcılığımızın araştırması devam ediyor. Yaralı yok. Tek bir kişiye saldırı olmuş. Bildiğimiz, içeri girilmiş ve içerideki bir kişiye saldırıda bulunulmuş. Bakanlarımız açıklama yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız olayı takip ediyor. İçişleri Bakanımız, Adalet Bakanımız takip ediyor. Polisimiz, savcımız herkes görevini yapıyor. İçişleri Bakanlığımızın açıklaması olayın çerçevesini çiziyor. Bunun dışında çok söylenebilecek bir şey de yok."

Bir gazetecinin, sosyal medyada Fatih Camisi'ndeki saldırıya atıfta bulunulduğunu aktarması üzerine Gül, "Hayır efendim. Şu an itibarıyla açıklanan bu bilgilerin dışında bir bilgi de yok. Bunun dışındaki paylaşılan diğer bilgilere de itibar etmeyelim." dedi.

Vali Gül, "Yabancı konsolosluklardan ya da elçiliklerden size gelen bir tepki var mı acaba, özellikle İtalyan Konsolosluğu ya da bir iletişim kuruldu mu?" sorusunu, "Hayır efendim. Biz kilisemizin baş pederiyle de görüştük. Ona da geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Dolayısıyla da olay daha çok yeni. Aşağı yukarı 2 saatlik bir olay. Herkes görevini yapıyor. İnşallah failler de bulunup adli makamlara çıkartılacaktır." diye cevapladı.

"Rastgele bir ateş söz konusu değil, hedefe alınan bir kişi üzerinden mi saldırı var?" sorusunu ise Gül, "Burada ne dersek diyelim hüküm tesis etmiş olacağız. Söylediğimiz nokta bu. 2 tane maskeli kişi içeri giriyor ve bir kişiye ateş ediyorlar. O kişi de hayatını kaybediyor. Polis ve savcılığımız bu konuda araştırmalara devam ediyor." şeklinde yanıtladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, silahlı saldırının meydana geldiği Santa Maria Kilisesi'nde incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından burada bekleyen basın mensuplarına açıklama yapan Yerlikaya, olayın kovuşturulması ve araştırılması için emniyetin çalıştığını söyledi.

İstanbul'da pek çok ibadethane olduğunu, her birinde özgürce, huzur ve güven ortamında ibadetlerin yerine getirildiğini aktaran Yerlikaya, bütün dini cemaatlerin bu huzur ve güven ortamından fevkalade memnun olduğunu belirtti.

Bakan Yerlikaya, "Milletimizin birlik ve beraberliğini bozmaya kastedenler hiçbir şekilde başarılı olamayacaktır. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Biz, her zaman İstanbul'umuz başta olmak üzere ülkemizin her yerinde huzur ve güven ortamında birbirimize güvenerek yaşamaya devam edeceğiz. Bu saldırıyı kimler yaptıysa bilin ki onları da en kısa zamanda tespit edip, adalete teslim etmek bizim görevimizdir ve bunu yapmaya da kararlıyız." diye konuştu.

Olayı ilk duydukları andan itibaren, valilik, emniyet, istihbarat teşkilatı ve devletin bütün kademelerinin uyum içinde çalıştığına dikkati çeken Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız da Eskişehir'e giderken ilk açıklamayı yaptı. İlk andan itibaren kendilerine bilgi vermeye gayret ediyoruz. Gelişmelerle ilgili milletimize en kısa zamanda bilgi vereceğiz. Santa Maria Kilisesi'nin pederlerine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Tekrar bu kilisenin cemaatine de 'Geçmiş olsun' diyorum ve başsağlığı diliyorum. Allah tekrarından hepimiz korusun diyorum."