Beşiktaş Sivas'ta kayıp

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'a konuk oldu. BC Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmadan ev sahibi takım 1-0 galip ayrıldı.

REY MANAJ'DAN 11. GOL

Sivasspor'un golünü 6. dakikada Rey Manaj attı. Arnavut forvet, Süper Lig'deki gol sayısını 11'e çıkardı.

Kırmızı beyazlı takım bu galibiyetle puanını 29'a çıkardı ve Süper Lig'de 10. sıraya yükseldi. 36 puanda kalan Beşiktaş ise 4. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ 3 MAÇTIR GOL ATAMIYOR

Beşiktaş ise bu yenilgiyle ligdeki galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Bu karşılaşma öncesinde Pendikspor'a 4-0 yenilen siyah beyazlılar, Adana Demirspor'la ise 0-0 berabere kalmıştı. Beşiktaş son 3 maç da gol de atamadı.