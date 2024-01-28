Beşiktaş Sivas'ta kayıp
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor kendi sahasında Beşiktaş'ı 1-0 yendi. Sivasspor'a 3 puanı getiren golü Rey Manaj attı. Beşiktaş bu yenilgiyle Süper Lig'deki galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 28 Ocak 2024 18:06, Son Güncelleme : 28 Ocak 2024 18:07
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'a konuk oldu. BC Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmadan ev sahibi takım 1-0 galip ayrıldı.
REY MANAJ'DAN 11. GOL
Sivasspor'un golünü 6. dakikada Rey Manaj attı. Arnavut forvet, Süper Lig'deki gol sayısını 11'e çıkardı.
Kırmızı beyazlı takım bu galibiyetle puanını 29'a çıkardı ve Süper Lig'de 10. sıraya yükseldi. 36 puanda kalan Beşiktaş ise 4. sırada yer alıyor.
BEŞİKTAŞ 3 MAÇTIR GOL ATAMIYOR
Beşiktaş ise bu yenilgiyle ligdeki galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Bu karşılaşma öncesinde Pendikspor'a 4-0 yenilen siyah beyazlılar, Adana Demirspor'la ise 0-0 berabere kalmıştı. Beşiktaş son 3 maç da gol de atamadı.