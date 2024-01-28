Tarihi surlarda selfie tehlikesi: 1 haftada 2 kişi düştü

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Diyarbakır'daki tarihi surlara çıkanların selfie tutkusu sürüyor.

Tehlikeli olduğu için çıkılması yasaklanan tarihi surlarda, hafta içerisinde 2 kişi, düşerek yaralandı.

Yaralıların durumu iyi ancak vatandaşlar, surlara selfie çekmek için çıkmaya devam ediyor.

Dağkapı Devlet Hastanesi'nde görevli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Özkan Yükselmiş, yüksekten düşmenin büyük bir travmaya neden olabileceğini belirterek, "Aynı zamanda bir ölüm sebebidir. Daha önce inşaat veya elektrik direklerinde çalışan işçiler gibi hasta bir portföyüne sahipken; bu dönemde ne yazık ki selfie çekmek ya da aksiyon yaşamak uğruna yapılanlardan dolayı bu travmayı görüyoruz. Yüksekten düşme sonucu kafa travmaları ve kemik kırıkları olabilir. Ciddi anlamda omurilik yaralanmaları da olur." dedi.

Düşmenin ömür boyu sürecek sakatlıklar ve organ yaralanmaları ile kafa travmasına sebep olabileceğini belirten Yükselmiş, "Özellikle bu konu ile ilgili olarak sorumluluğu olan yöneticilerin de belki surlar gibi bölgelerde ya da daha metruk manzara çekilebilecek yerlerde gerekli önlemleri almasıdır." dedi.