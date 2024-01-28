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İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Ocak 2024 19:14, Son Güncelleme : 28 Ocak 2024 19:12
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İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'un yüksek kesiminde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Silivri ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile sokaklar ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü öğle saatlerinde yaptığı uyarıda İstanbul'da beklenen yağışların bu akşam saatlerinden itibaren başlayacağını belirtilmişti. Yapılan açıklamada genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve orta kuvvette kar, yükseklerde ise kuvvetli kar şeklinde olacağı uyarısında bulunulmuştu.

Yağışların, salı sabah saatlerine kadar kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, kuzey kesimlerde zaman zaman kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma, don olayı, görüş mesafesinde azalma, kuvvetli rüzgarla kısa süreli fırtına sebebiyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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