MİT Başkanı Kalın Barzani ile görüştü
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Bağdat ziyaretinden sonra Erbil'de temaslarda bulundu. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Mesut Barzani, Mesrur Barzani ve Erşat Salih ile görüştü. Görüşmelerde Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığı vurgulandı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 28 Ocak 2024 19:48, Son Güncelleme : 28 Ocak 2024 19:49
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Bağdat ziyaretinden sonra Erbil'de KDP Başkanı Mesut Barzani, IKYY Başbakanı Mesrur Barzani, İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve yerel yöneticilerin yanısıra ITC Başkanı Hasan Turan ve ITC Kerkük Milletvekili Erşat Salih ile görüştü.
Görüşmelerde bölgede yaşanan gelişmeler, ikili ilişkiler, PKK terörü ile etkin mücadele konuları ele alındı.
Görüşmelerde Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığı vurgulandı.