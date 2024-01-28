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Bakan Yumaklı açıkladı: Ücret alınmadan yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, hayvancılıkta şap hastalığına karşı aşı sayısını Türkiye tarihinde ilk kez 3'e çıkardıklarını açıkladı. Aşıların üreticiden ücret alınmadan yapılacağını belirten Yumaklı, "İlk dozu 29 Ocak-31 Mart 2024 tarihlerinde üreticilerimizden aşı bedeli almadan uygulayacağız" dedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 28 Ocak 2024 20:17, Son Güncelleme : 28 Ocak 2024 20:19
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Bakan Yumaklı açıkladı: Ücret alınmadan yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şap hastalığına karşı üreticiyi desteklemek için attıkları bir dizi adımı duyurdu. Yumaklı, "Önceki yıllarda rutin olarak 2 doz uyguladığımız aşı sayısını bu yıl ilk kez 3'e çıkaracak ve ilk dozu 29 Ocak-31 Mart 2024 tarihlerinde üreticilerimizden aşı bedeli almadan uygulayacağız" dedi.

Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada, sığır, manda, koyun, keçi ve geyik gibi çift tırnaklı hayvanlarda rastlanan bulaşıcı bir hastalık olan şap hastalığının, ülkeler arası canlı hayvan ve hayvansal ürün ticaretini olumsuz yönde etkilerken büyük ekonomik kayıplara da neden olduğunu vurguladı.

Hastalıkla mücadelede, büyükbaş hayvanların iller arasında sevklerinde şap aşılama şartı arandığını, aşısız hayvanların sevklerine de izin verilmediğini hatırlatan Yumaklı, hayvansal üretimin desteklenmesi kapsamında verilen buzağı desteklemeleri için de aynı şekilde şap aşılama şartının arandığının altını çizdi.

250 MİLYON TL MALİYETİNDEKİ AŞILAR BEDAVA UYGULANACAK

'Baskın Aşılama Programı' kapsamında toplam 250 milyon TL maliyetindeki aşılar için aşı bedeli alınmayacağını kaydeden Bakan Yumaklı, şap hastalığına karşı rutin aşılamanın, ilkbahar ve sonbahar aylarında yılda 2 kez yapıldığına işaret ederek, şu bilgileri aktardı:

"2023 yılında tespit edilen daha önce ülkemizde görülmeyen SAT-2 virüsüne karşı, o dönem bütün tedbirleri alarak Şap Enstitümüz tarafından bu virüse karşı üretilen aşıların büyükbaş hayvan varlığımızın tamamına uygulanmasını sağladık.

DOZ SAYISI 3'E ÇIKARILDI

Şap hastalığına karşı yürüttüğümüz mücadele kapsamında, 2024 yılının hemen başında önemli bir adımı daha atıyor, yeni bir aşılama programı başlatıyoruz. Önceki yıllarda rutin olarak 2 doz uyguladığımız aşı sayısını bu yıl 3'e çıkardık.

İlk dozunu ise 'Baskın Aşılama Programı' kapsamında 29 Ocak- 31 Mart 2024 tarihlerinde uygulayacağız. Bakanlığımıza bağlı Şap Enstitümüz tarafından üretilecek olan 250 milyon TL maliyet bedelli aşıların kullanılacağı bu aşılama programımız kapsamında üreticilerimizden aşı bedeli alınmayacak."

"MÜCADELEMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK"

Bakan Yumaklı, şap hastalığına karşı mücadelenin tüm ülkede yıl boyu hız kesmeden devam edeceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu mücadele kapsamında, 15 Nisan-15 Haziran 2024 tarihlerini kapsayan Kurban Bayramı öncesi ilkbahar döneminde tüm ülkedeki büyükbaş hayvanlar ile Trakya'daki küçükbaş hayvanları tekrar aşılayarak Kurban Bayramı'nı hayvan hastalıkları yönünden sıkıntısız bir şekilde atlatmayı planlıyoruz.

16 Eylül-17 Kasım 2024 tarihlerini kapsayan sonbahar aşılama döneminde yine tüm ülkedeki büyükbaş hayvanların aşılanması yönünde bir planlamaya gittik. Bu çalışmalar ile şap hastalığına karşı ülkemizde etkin bir mücadele yürüterek hayvan varlığımızın büyük ekonomik kayıplara yol açan bu hastalıktan tamamen korunmasını hedefliyoruz."

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