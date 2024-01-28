Bakan Yerlikaya: Kilisede silahlı saldırıyı düzenleyen iki zanlı yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sarıyer Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıya ilişkin 2 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi:

"Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesinde Pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır. Failleri tespit edip yakalayan İstanbul Emniyetimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum."