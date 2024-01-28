Bakan Yerlikaya: Kilisede silahlı saldırıyı düzenleyen iki zanlı yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sarıyer'de yer alan Santa Maria Kilisesi'nde silahlı saldırı gerçekleştiren iki katil zanlısının yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sarıyer Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıya ilişkin 2 kişinin yakalandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi:
"Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesinde Pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır. Failleri tespit edip yakalayan İstanbul Emniyetimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum."
Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesinde Pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır.❗️Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 28, 2024
Failleri tespit edip yakalayan İstanbul Emniyetimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.
Hayatını kaybeden vatandaşımızın.