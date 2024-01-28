Dayı, arazi kavgasında yeğenini bıçaklayarak öldürdü

Olay, Umurlu Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesut Alkış (39) ile dayısı C.B. (67) arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

BIÇAKLADIĞI YEĞENİ HAYATINI KAYBETTİ

Kavgada C.B., yeğeni Mesut Alkış'ı bıçakladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Alkış'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Şüpheli dayı ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.