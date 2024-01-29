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Haftada 30 saat ders okutan ücretli öğretmenlere ayrıca kurs ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığı ders okutmak üzere görevlendirilenlerden normal müfredat kapsamında haftada 30 saat ders okutanlara, halk eğitimi merkezlerinde açılan kurslarda ayrıca ders görevi verilip verilemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 29 Ocak 2024 12:00, Son Güncelleme : 29 Ocak 2024 10:19
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Haftada 30 saat ders okutan ücretli öğretmenlere ayrıca kurs ek ders ücreti ödenir mi?

Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Kararın 9'uncu maddesinde; "(1) Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde;

a)Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;

1)Bu Karar kapsamındaki yönetici ve Öğretmenler dışındaki resmi görevliler ile sınıf Öğretmenlerine ilköğretim, orta Öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,

2)Resmi görevi bulunmayanlar ile. emeklilere, okul Öncesi, ilköğretim, orta Öğretim, Özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlan ile yabancı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde haftada 30 saate, kadar ek ders görevi verilebilir." hükmü yer almaktadır.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 12.10.2018 tarih ve 19148271 sayılı görüş yazısında; "Görüleceği üzere, ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerin haftada en fazla 30 saate kadar ders okutabilmeleri mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla bu konumda olanlardan normal müfredat kapsamında haftada 30 saat ders okutanlara, halk eğitimi merkezlerinde açılan kurslarda ayrıca ders görevi verilmesinin mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

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