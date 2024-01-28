Fenerbahçe, Avrupa devlerini geçti: Bunu başaran ilk kulüp
MKE Ankaragücü'nü konuk eden Fenerbahçe'de ilk golü atan Cengiz Ünder, sarı lacivertlilerin resmi maçlardaki 100. golünü kaydetti. Fenerbahçe bu sezon Süper Lig ve Avrupa liglerinde 100 gol barajını aşan ilk takım oldu.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 28 Ocak 2024 23:13, Son Güncelleme : 28 Ocak 2024 23:08
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk etti.
Sarı lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçta Cengiz Ünder'in golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde bitirdi.
Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in attığı ilk gol ile birlikte bu sezon 100 gol barajını aştı.
Opta verilerine göre sarı lacivertliler, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de 100 gole ulaşan ilk takım oldu.
Fenerbahçe'nin ardından en çok gol atan takımlar 85 golle Bayer Leverkusen, 84 golle Liverpool, 81 golle Manchester City ve 75 golle Real Madrid bulunuyor.