Bolu'da kazaya müdahale eden jandarma personeline otomobil çarptı

Yaralı, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, Kındıra köyü mevkisinde kardan kayganlaşan yolda, pikap ile tur otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasına müdahale eden ekiplere doğru kaydı.

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