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Kütahya'da tilkiye çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2024 07:22, Son Güncelleme : 29 Ocak 2024 07:34
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Kütahya'da tilkiye çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Mehmet Dağ (47) yönetimindeki 43 ABP 174 plakalı otomobil, Gediz-Simav kara yolunun 47. kilometresinde Karamanca köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen sürücü Dağ'ın cansız bedeni, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yapılan incelemede, Dağ'ın kullandığı otomobilin yola çıkan tilkiye çarptıktan sonra devrildiği belirlendi.

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