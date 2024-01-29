Turkcell Türkiye'nin verisini Türkiye'de tutarak koruyor

28 Ocak Veri Koruma Günü çerçevesinde, Gebze'deki Turkcell Veri Merkezi'nde değerlendirmelerde bulunan Koç, konunun kişiler, şirketler ve ülkeler için önemine işaret etti.

"Veri günümüzün petrolü"

Koç, ham bilgi parçacığı anlamına gelen verinin, günümüzde dijitalleşen her teknolojinin ve insanın ürettiği en önemli kaynak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Veri günümüzde ham petrol. Bugün veriyi elinde tutanlar, saklayanlar, çoğaltanlar ve bu bilgiyi değere dönüştüren ülkeler, diğer ülkelere karşı daha rekabetçi olabiliyorlar. Veri mahremiyeti bizim dijital dünyada ürettiğimiz en önemli şeylerden birisi. Verinin yeni petrol olduğu günümüzde kurumların, bireylerin ve hatta ülkelerin bilgi varlıklarının güvenliğinin sağlanması, odak noktamız olması lazım. Verilerimizin gizliliğini, bütünlüğünü, kullanılabilirliğini korumazsak, ona sahip olma avantajımızı kaybederiz. Biz Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacak diyoruz. Dijitalleşen dünyada kurumlarımızın vatandaşlarımızın ve ülkemizin verisinin sınırlarımızın içinde kalması gerekiyor.

"Türkiye'nin verisini Türkiye'de tutuyoruz"

Nasıl ki sınırlarımızı askerlerimizle koruyorsak, dijital vatanımızı, siber vatanımızı da yapmış olduğumuz veri merkezleriyle, verimizi Türkiye sınırları içinde koruyarak, yani Türkiye'nin verisini Türkiye'de tutarak korumuş oluyoruz. Bu konu sadece bir güvenlik sorunu değil, aynı zamanda milli egemenlik sorunu. Biz Türkiye'deki vatandaşlarımızın verisini Türkiye'de tutarak, milli egemenliğimize katkıda bulunmuş oluyoruz. Aynı zamanda oluşturduğumuz uygulamalarla, kullanıcılarımızın kullandığı BiP gibi uygulamalarla birlikte de, vatandaşlarımızın verisini buradaki veri merkezinde tutarak hem mahremiyetlerini hem de veri egemenliğini sağlamış oluyoruz."

"Türkiye'nin Turkcell'i, veri merkezi anlamında Türkiye'nin bir numarası"

Koç, bu süreci önceden öngörerek yıllar içinde yaptıkları yatırımlarla Türkiye'nin verisini Türkiye'de tutacak veri merkezleri kurduklarını ve geliştirmeye devam ettiklerini de anlatarak, "Türkiye'nin Turkcell'i, veri merkezi anlamında Türkiye'nin bir numarası. Veri merkezi işletmecisi bağlamında baktığımızda en fazla veri merkezi olan şirketlerin başında Turkcell geliyor. Şu an bulunmuş olduğumuz veri merkezimiz de ilk yapmış olduğumuz yeni nesi veri merkezlerimizden biri." ifadelerini kullandı.

Gebze Turkcell Veri Merkezi'ni 2016 yılında açtıklarını anımsatan Koç, ülke geneline yayılmış stratejik lokasyonlarda 4 tanesi yeni nesil olmak üzere toplamda 8 veri merkeziyle Türkiye'ye hizmet sunduklarını söyledi.

"Sahip olduğumuz verinin güvenliği bizim için artık sınırlarımızın güvenliği kadar önemli ve öncelikli"

Koç, Turkcell Gebze Veri Merkezi'ne ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu veri merkezimizin önemli özellikleri arasında 33 bin metre fiber kablo, 324 deprem izolatörü ile 9 şiddetinde depreme dayanıklı olarak inşa edilmiş olması yer alıyor. Gebze veri merkezimizin diğer veri merkezlerimizle aynı teknolojiye sahip olduğunu düşünürsek, verilerimiz Turkcell'de güvende. Turkcell olarak insan ve teknoloji odaklı yaklaşımımızla kişisel verilerin gizli ve değerli olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden teknolojik altyapımızı geliştirirken en önem verdiğimiz nokta da veri güvenliği. Tam da bu noktada, müşterilerimizin onayı olmadan hiçbir verinin işlenemeyeceğini ve kullanılamayacağını net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Şunu bir kez daha özellikle belirtmek isterim ki sahip olduğumuz verinin güvenliği bizim için artık sınırlarımızın güvenliği kadar önemli ve öncelikli."

"Dünyanın önde gelen markaları da verilerini güvenle saklamak için Turkcell veri merkezlerini tercih ediyor"

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, veri merkezlerine yaptıkları yatırımların uluslararası alanda da dikkati çektiğini belirterek, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın önde gelen markalarının da verilerini güvenle saklamak için Turkcell veri merkezlerini tercih ettiğini dile getirdi.

"Dünyanın geleceğine yön veren 'veri egemenliği', bir şirketi de bir ülkeyi de rekabete dayanıklı kılan önemli bir faktör" diyen Koç, Turkcell olarak kendilerinin de katkı sağladıkları Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı üzerinden, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile çalışmalar yürüttüklerini, tüm bu çalışmalarla "Türkiye Yüzyılı"nı "Dijitalin Yüzyılı" yapma hedefine hızla koşarak, veri güvenliği alanındaki yatırımlara aralıksız devam edeceklerini bildirdi.

Ali Taha Koç, "Son olarak bir süre önce Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşmada değindiği üzere, tüm Türkiye'yi BiP ve diğer yerli uygulamalarımızı kullanmaya ve böylece veri güvenliğimize katkıda bulunmaya çağırıyorum." dedi.

Turkcell, 2024 yılı sonunda beyaz alan kapasitesini artıracak

Öte yandan, teknoloji, finans, ulaşım, enerji gibi birçok sektörde faaliyet gösteren kurum, veri güvenliğinin sağlandığı ve tüm verinin yer aldığı ekipmanların olduğu alan olan beyaz alanda, 10 bin metrekarelik kapasite ile hizmet sunuyor.

Turkcell'in ilk yeni nesil veri merkezi olan Gebze Veri Merkezi, Haziran 2016'da açılırken, Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olarak 33 bin metrekarelik bir alanda bulunuyor, şirketlerin veri saklama ve bulut gibi ihtiyaçları için hizmet veriyor.

Turkcell, Gebze, İzmir, Ankara Temelli ve Avrupa olmak üzere 4 tane yeni nesil veri merkeziyle Kartal, Dudullu, Yenibosna ve Ankara Söğütözü olmak üzere toplamda 8 veri merkeziyle hizmet sunuyor. Veri merkezlerinde toplamda 42 bin 900 metrekarelik beyaz alan bulunuyor.

Yeni nesil veri merkezlerinin doluluk oranları, Avrupa ve İzmir'de yüzde 100, Gebze ve Temelli'de yüzde 98 olarak şekillenirken, bu kapsamda Turkcell, modül yapımlarına da devam ediyor.

Ankara Temelli veri merkezinde 3. ve 4. Modül, Avrupa veri merkezinde ise 2. ve 3. modülün yapımı sürüyor. Turkcell, 2024 yılı sonunda Ankara Temelli ve Avrupa veri merkezlerinde yeni modülleri devreye alıp beyaz alan kapasitesini 8 bin metrekarenin üzerinde arttırmayı planlıyor.