Otomobilin aynasını kırıp taksiye arkadan çarpmıştı: Motosikletli magandanın cezası belli oldu
İstanbul'da tartıştığı sürücüye ait otomobilin aynasını kıran ve önündeki taksiye çarparak takla atan motosikletli magandaya, Karayolları Trafik Kanunu'nu ihlalden 2 bin 886 lira ceza kesildi
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Ocak 2024 08:19, Son Güncelleme : 29 Ocak 2024 08:20
Dün, TEM otoyolunun Kağıthane mevkisinde sürücüsüyle tartıştığı otomobilin aynasını kırdıktan sonra dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü, önündeki taksiye çarptı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülere inceleme
Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri inceleme başlattı.
Ekipler, kimliğini tespit ettikleri motosiklet sürücüsü U.O'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun "tehlikeli şerit değiştirmek', "yakın takip" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden 2 bin 886 lira ceza uyguladı.
Sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle işlem yapıldı.