Otomobilin aynasını kırıp taksiye arkadan çarpmıştı: Motosikletli magandanın cezası belli oldu

Ekipler, kimliğini tespit ettikleri motosiklet sürücüsü U.O'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun "tehlikeli şerit değiştirmek', "yakın takip" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden 2 bin 886 lira ceza uyguladı.

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