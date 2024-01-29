F-16'larda el yükselttik, fiyat tartışmasının perde arkası!

İhracatın yüzde 51'ini gerçekleştiren üç il deprem tehdidi altında
İhracatın yüzde 51'ini gerçekleştiren üç il deprem tehdidi altında
%0 Faizli Masrafsız 30.000 TL!
%0 Faizli Masrafsız 30.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Altının gramı 1982 liradan işlem görüyor
Altının gramı 1982 liradan işlem görüyor
Astronot Alper Gezeravcı, basın mensuplarının sorularını cevapladı
Astronot Alper Gezeravcı, basın mensuplarının sorularını cevapladı
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
Bakan Yusuf Tekin açıkladı: Devamsızlığa af yok!
Bakan Yusuf Tekin açıkladı: Devamsızlığa af yok!
Emekli aylığını 20 bin TL'nin üzerine çıkarmanın yolları
Emekli aylığını 20 bin TL'nin üzerine çıkarmanın yolları
Yeni Anayasa vatandaş eksenli olacak
Yeni Anayasa vatandaş eksenli olacak
Üç başkanla görüşüp 'Siz yoksunuz' dedi
Üç başkanla görüşüp 'Siz yoksunuz' dedi
Bakan Yerlikaya: Kilisede silahlı saldırıyı düzenleyen iki zanlı yakalandı
Bakan Yerlikaya: Kilisede silahlı saldırıyı düzenleyen iki zanlı yakalandı
TUA'dan Gezeravcı'nın deneylerine ilişkin yeni sözlük
TUA'dan Gezeravcı'nın deneylerine ilişkin yeni sözlük
Bakan Uraloğlu:Taşıdığımız yolcu sayısı iki katına çıkacak
Bakan Uraloğlu:Taşıdığımız yolcu sayısı iki katına çıkacak
AYM'nin kararı yürürlükte: Evli kadınlar kendi soyadlarını kullanabilecek
AYM'nin kararı yürürlükte: Evli kadınlar kendi soyadlarını kullanabilecek
Bakan Yerlikaya: Saldırıyı yapanları adalete teslim etmek görevimiz
Bakan Yerlikaya: Saldırıyı yapanları adalete teslim etmek görevimiz
Esnafa erken emeklilik ne zaman? Bakan Işıkhan'dan açıklama
Esnafa erken emeklilik ne zaman? Bakan Işıkhan'dan açıklama
Erdoğan: Kilisedeki saldırının failleri en kısa sürede yakalanacaktır
Erdoğan: Kilisedeki saldırının failleri en kısa sürede yakalanacaktır
Bahçeli: CHP iflas etmiş, işgal edilmiştir
Bahçeli: CHP iflas etmiş, işgal edilmiştir
'Ülkemizin de şehirlerimizin de kaybedecek bir günü bile yoktur'
'Ülkemizin de şehirlerimizin de kaybedecek bir günü bile yoktur'
Einstein'ın Nobel ödülü aldığı teoriyi Türk profesör ispatladı
Einstein'ın Nobel ödülü aldığı teoriyi Türk profesör ispatladı
Mahkemeden kişisel temizliğini yapmayan kocaya kötü haber
Mahkemeden kişisel temizliğini yapmayan kocaya kötü haber
Sarıyer'de İtalyan Kilisesi'ndeki silahlı saldırıya soruşturma başlatıldı
Sarıyer'de İtalyan Kilisesi'ndeki silahlı saldırıya soruşturma başlatıldı
AKOM uyardı: İstanbul'da kar kapıda
AKOM uyardı: İstanbul'da kar kapıda
MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son 4 gün
MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son 4 gün
Ev sahibini savcılığa şikayet eden kiracıya 'iftira'dan ceza
Ev sahibini savcılığa şikayet eden kiracıya 'iftira'dan ceza
Otomobilde 'gri' renk 'beyazı' tahtından etti
Otomobilde 'gri' renk 'beyazı' tahtından etti
AYM'ye 3 ay içinde 3 yeni üye seçilecek
AYM'ye 3 ay içinde 3 yeni üye seçilecek
Meclis'te bu hafta HSK'ya yeni üye seçilecek
Meclis'te bu hafta HSK'ya yeni üye seçilecek
Erdoğan'ın yerel seçim mesaisi: 7 bölge 50 il
Erdoğan'ın yerel seçim mesaisi: 7 bölge 50 il
Yüzde 50 kredi desteği: 28 bin 405 liraya 36 ay taksitli Togg
Yüzde 50 kredi desteği: 28 bin 405 liraya 36 ay taksitli Togg
Mirasçılar dava açtı, 40 yıllık hastaneye kilit takıldı
Mirasçılar dava açtı, 40 yıllık hastaneye kilit takıldı
Ana sayfaHaberler Yaşam

F-16'larda el yükselttik, fiyat tartışmasının perde arkası!

Türkiye'nin, F-16'lar ve kitler için ABD'ye ödeyeceği rakam tartışılıyor. 23 milyar dolar tavan fiyat olarak belirlendi. Ankara, ABD'den alım izni zor çıktığı için TSK'nın ihtiyaçlarını bir defada karşılamak istiyor. Pakette motorlar, radarlar, füzeler gibi onlarca kalem var.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 29 Ocak 2024 08:30, Son Güncelleme : 29 Ocak 2024 08:24
Yazdır
F-16'larda el yükselttik, fiyat tartışmasının perde arkası!

Türkiye Gazetesinden Yeşim ERASLAN'ın haberine göre: ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin talep ettiği 40 adet F-16 savaş uçağı ve 79 modernizasyon kitinin satışına dair resmi bildirimi Kongre'ye yaparken, Türkiye'nin ödeyeceği ücret tartışma konusu oldu. Sosyal medyada, Yunanistan'ın 40 adet F-35 savaş uçağını 8,6 milyar dolar ödeyecek olmasıyla kıyaslama yapılırken uzmanlar bu kıyasın doğru olmadığını belirtiyor. Toplam 23 milyar dolar değerindeki paket, F-16 ile birlikte birçok alımı da kapsıyor. Türkiye'nin alım paketinde uçakların yanı sıra 48 adet F-110 turbofan motoru, 149 adet radar, 168 entegre viper elektronik harp süiti, 858 adet güdümlü füze lançeri, 44 M61 Vulcan topu, 16 adet sniper gelişmiş hedefleme podu, 952 hava hava füzesi, 96 adet güdüm bölümü, 864 minyatür bomba, 96 adet anti-radyasyon füzesi, 96 adet gelişmiş anti-radyasyon füzesi; 401 adet Block II Sidewinder hava hava füzesi ve ek birçok sistem bulunuyor.

23 milyar dolarlık paketin maliyetine yönelik tartışmaları gazetemize değerlendiren savunma analisti Turhan Oğuz, ABD'den onaylar zor çıktığı için tek seferde çok alım siparişi verdiğini belirtti. Oğuz, şunları kaydetti: Yunanistan'ın talep ettiği 40 adet F-35 ile Türkiye'nin talep ettiklerinin karşılaştırılması çok yanlış. Burada elma ile armut karşılaştırılıyor. Türkiye ABD'den onaylar zor çıktığı için tek seferde uçakların ve modernizasyon kitinin yanı sıra çok fazla mühimmat talebinde bulunuyor. 23 milyar dolar tavan fiyattır. Asıl pazarlık Kongre'den onay çıkıp sözleşme aşamasında masaya oturduğumuzda ortaya çıkacak. Talep ettiklerimizin fiyatları 23 milyar doların üzerine çıkamaz ancak altına inebilir. Her şey pazarlık masasında belli olacaktır" dedi.

Bütün siparişlere bir kerede onay almanın önemine işaret eden Oğuz "İleride sıkıntı yaşanabilecek durumları göz önünde bulunduran Türkiye, tekrar tekrar onay beklememek için paketi bu kadar dolduruyor. Bu mühimmatı yapamadığımız için değil, almak mecburiyetinde olduğumuz için alıyoruz" diye konuştu.

Oğuz, bir modernizasyonun 4 bin saat anlamına geldiğini, bunun da 20 yıla tekabül ettiğini ifade ederek "Yeni uçaklar ve kitlerle uçak filomuzun ömrü 20 sene daha uzamış olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber