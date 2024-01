Erken rezervasyon zirvede Türkiye İspanya'nın önünde

Almanya'da erken rezervasyon son yılların en yüksek düzeyinde. Tur operatörlerinin sunduğu erken rezervasyon paketleri satış rekoru kırdı. 3,6 milyar Euro'luk rezervasyon yapıldı. Erken rezervasyonların destinasyonlara dağılımında Türkiye ilk sırada.

Seyahat acenteleri verilerini derleyen Travel Data+Analytics (TDA) verilerine göre, tur operatörleri tarafından mayıs ve ekim ayları arasındaki yaz gezileri için sabit seyahat acentelerinde ve çevrimiçi seyahat portallarında yaklaşık 3,6 milyar Euro değerinde paket ve modüler seyahat rezervasyonu yapıldı.

2024 yılı yaz rezervasyonlarının destinasyonlara göre dağılımında Türkiye lider ülke konumunda yer aldı. Sırasıyla Yunanistan ve İspanya Türkiye'yi takip etti. Dikkat çeken diğer destinasyonlar Balear Adaları ve Kanarya Ada oldu.

TDA verilerini değerlendiren Alman Seyahat Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, "Erken rezarvasyonlar geçen sene 2,4 milyar Euro'ydu. COVID-19 pandemesi öncesinde yani 2019'da 3,3 milyar Euro olarak gerçekleşmişti. Böylece 2024 erken rezervasyonları 3,6 milyar Euro ile tüm zamanların rekorunu kırdı" diye konuştu. Fiebig erken rezervasyonun şubat ve marttada devam edeceğini, çocuklu ailelerin yoğun talep gösterdiğini söyledi.

TUI Almanya Müdürü Stefan Baumert

"Türkiye ödenenin karşılığının fazlasıyla alındığı bir destinasyon"

TUI Almanya Müdürü Stefan Baumert, 2023'te; Türkiye, İspanya ve Yunanistan'da yeni zirvelere ulaştıklarını 2023'teki yüksek satışların arkasında çeşitli faktörler olduğunu belirterek "Yüksek fiyatlar birçok insanın seyahat etmesini engellemedi. 2024'te fiyatların çok artmayacak" dedi.

"Türkiye'de tatil, paranızın karşılığında biraz daha fazlasını alırsınız" diyen Baumert, Türkiye her zaman ucuz bir seyahat destinasyonu olarak ün kazandı. Bu açıdan fiyat-performans oranı hala doğru seviyede. Bu yıl ilk kez yalnız Almanya'dan Türkiye'ye bir milyondan fazla misafirimizi göndermek istiyoruz" açıklamalarını yaptı.

TUI Almanya Müdürü Baumert, her şey dahil için de şunları söylüyor: "Her şey dahil, tam kapsamlı bir sigorta türüdür. Çünkü her şey dahildir ve herhangi bir ek maliyet yoktur. Bütçe güvenliği isteyen herkes her şey dahil müşterisi olarak gönül rahatlığıyla seyahat edebilir."