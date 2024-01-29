Kahramanlar 47 Operasyonu'nda 159 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi

İhracatın yüzde 51'ini gerçekleştiren üç il deprem tehdidi altında
İhracatın yüzde 51'ini gerçekleştiren üç il deprem tehdidi altında
%0 Faizli Masrafsız 30.000 TL!
%0 Faizli Masrafsız 30.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Altının gramı 1982 liradan işlem görüyor
Altının gramı 1982 liradan işlem görüyor
Astronot Alper Gezeravcı, basın mensuplarının sorularını cevapladı
Astronot Alper Gezeravcı, basın mensuplarının sorularını cevapladı
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
Bakan Yusuf Tekin açıkladı: Devamsızlığa af yok!
Bakan Yusuf Tekin açıkladı: Devamsızlığa af yok!
Emekli aylığını 20 bin TL'nin üzerine çıkarmanın yolları
Emekli aylığını 20 bin TL'nin üzerine çıkarmanın yolları
Yeni Anayasa vatandaş eksenli olacak
Yeni Anayasa vatandaş eksenli olacak
Üç başkanla görüşüp 'Siz yoksunuz' dedi
Üç başkanla görüşüp 'Siz yoksunuz' dedi
Bakan Yerlikaya: Kilisede silahlı saldırıyı düzenleyen iki zanlı yakalandı
Bakan Yerlikaya: Kilisede silahlı saldırıyı düzenleyen iki zanlı yakalandı
TUA'dan Gezeravcı'nın deneylerine ilişkin yeni sözlük
TUA'dan Gezeravcı'nın deneylerine ilişkin yeni sözlük
Bakan Uraloğlu:Taşıdığımız yolcu sayısı iki katına çıkacak
Bakan Uraloğlu:Taşıdığımız yolcu sayısı iki katına çıkacak
AYM'nin kararı yürürlükte: Evli kadınlar kendi soyadlarını kullanabilecek
AYM'nin kararı yürürlükte: Evli kadınlar kendi soyadlarını kullanabilecek
Bakan Yerlikaya: Saldırıyı yapanları adalete teslim etmek görevimiz
Bakan Yerlikaya: Saldırıyı yapanları adalete teslim etmek görevimiz
Esnafa erken emeklilik ne zaman? Bakan Işıkhan'dan açıklama
Esnafa erken emeklilik ne zaman? Bakan Işıkhan'dan açıklama
Erdoğan: Kilisedeki saldırının failleri en kısa sürede yakalanacaktır
Erdoğan: Kilisedeki saldırının failleri en kısa sürede yakalanacaktır
Bahçeli: CHP iflas etmiş, işgal edilmiştir
Bahçeli: CHP iflas etmiş, işgal edilmiştir
'Ülkemizin de şehirlerimizin de kaybedecek bir günü bile yoktur'
'Ülkemizin de şehirlerimizin de kaybedecek bir günü bile yoktur'
Einstein'ın Nobel ödülü aldığı teoriyi Türk profesör ispatladı
Einstein'ın Nobel ödülü aldığı teoriyi Türk profesör ispatladı
Mahkemeden kişisel temizliğini yapmayan kocaya kötü haber
Mahkemeden kişisel temizliğini yapmayan kocaya kötü haber
Sarıyer'de İtalyan Kilisesi'ndeki silahlı saldırıya soruşturma başlatıldı
Sarıyer'de İtalyan Kilisesi'ndeki silahlı saldırıya soruşturma başlatıldı
AKOM uyardı: İstanbul'da kar kapıda
AKOM uyardı: İstanbul'da kar kapıda
MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son 4 gün
MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son 4 gün
Ev sahibini savcılığa şikayet eden kiracıya 'iftira'dan ceza
Ev sahibini savcılığa şikayet eden kiracıya 'iftira'dan ceza
Otomobilde 'gri' renk 'beyazı' tahtından etti
Otomobilde 'gri' renk 'beyazı' tahtından etti
AYM'ye 3 ay içinde 3 yeni üye seçilecek
AYM'ye 3 ay içinde 3 yeni üye seçilecek
Meclis'te bu hafta HSK'ya yeni üye seçilecek
Meclis'te bu hafta HSK'ya yeni üye seçilecek
Erdoğan'ın yerel seçim mesaisi: 7 bölge 50 il
Erdoğan'ın yerel seçim mesaisi: 7 bölge 50 il
Yüzde 50 kredi desteği: 28 bin 405 liraya 36 ay taksitli Togg
Yüzde 50 kredi desteği: 28 bin 405 liraya 36 ay taksitli Togg
Mirasçılar dava açtı, 40 yıllık hastaneye kilit takıldı
Mirasçılar dava açtı, 40 yıllık hastaneye kilit takıldı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kahramanlar 47 Operasyonu'nda 159 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:- "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden terör örgütlerine operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2024 08:40, Son Güncelleme : 29 Ocak 2024 08:41
Yazdır
Kahramanlar 47 Operasyonu'nda 159 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla 7 ilde mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen Kahramanlar 47 Operasyonu'nda 28 barınma alanının imha edildiğini, çok sayıda roketatar, el bombası ve 159 kilogram patlayıcı maddenin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mardin, Bitlis, Şırnak, Batman, Siirt, Tunceli ve Diyarbakır'da, Dargeçit, Nusaybin, Beytüşşebap, Kozluk, Sason, Dicle, Lice, Silvan, Eruh, Mazgirt ve Cizre kırsalında düzenlenen operasyonun 131 tim, 1174 jandarma özel harekat, komando ve güvenlik korucularıyla J-SİHA- ATAK helikopterlerinin katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonlarda patlamaya hazır hale getirilmiş, düzenekleri kurulmuş 159 kilogram patlayıcı maddenin ele geçirildiğinin bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"5 RPG-7 roketatar, 8 el bombası, EYP düzenekleri, zagros keskin nişancı tüfeği, 3 AK-47 piyade tüfeği, av tüfeği, 12 piyade tüfeği şarjörü, 267 mühimmat, 9 elektronik devre kartı, 30 el telsizi, optik cihaz, el dürbünü, 4 akü, 25 tüple çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi."

Bakan Yerlikaya, terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inlerin tek tek tespit edilip başlarına yıkıldığını vurgulayarak, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden terör örgütlerine operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek. Milletimizin duası bizimle." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber