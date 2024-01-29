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Bakan Yusuf Tekin açıkladı: Devamsızlığa af yok!

Yeni müfredat ile ilgili bilgi veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ders saati azalması değil, sadeleştirilmesinin gündemde olduğunu kaydetti. Tekin, okullardaki devam zorunluluğuyla ilgili ''Devamsızlık konusunda çok ısrarcıyız. Af ya da benzeri bir şey gündemimize gelmeyecek'' diye konuştu

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 29 Ocak 2024 08:59, Son Güncelleme : 29 Ocak 2024 09:01
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Bakan Yusuf Tekin açıkladı: Devamsızlığa af yok!

Son yılların en kapsamlı müfredat değişikliğiyle ilgili çalışmalar tamamlandı. Yeni müfredat Şubat ayı sonunda yapılacak bir lansmanla kamuoyuna duyurulacak. İstanbul'da gazetelerin eğitim editörleriyle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ''Müfredat değişikliği ile ilgili bütün çalışmalarımız bitti fakat hem genel müdürlüklerin hem de Talim ve Terbiye Kurulu'nun inceleme süreci devam ediyor. Söz konusu bu çalışmalar da tamamlandığında Şubat'ın sonuna doğru yaptığımız müfredat değişikliğini kamuoyuyla paylaşırız'' dedi. Bakan Tekin okullardaki devam zorunluluğuyla ilgili ''Devamsızlık konusunda çok ısrarcıyız. Daha önceki uygulamalarda olduğu gibi af ya da benzeri bir şey gündemimize gelmeyecek'' diye konuştu. Bakan Tekin eğitim gündemiyle ilgili şu açıklamalarda bulundu.

MÜFREDATA KADEMELİ GEÇİŞ

Baya kapsamlı bir değişiklik olacağı için sadece her kademenin başlangıç sınıfında ve 2024-2025 eğitim öğretiminde başlayacak. Yani okul öncesi, 1, 5 ve 9'uncu sınıflarda başlayacağız.

DERS SAATLERİ DEĞİŞMEYECEK

Yeni müfredatta Ders saatleriyle ilgili bir değişikliğimiz yok. Öğretmenler norm kadro fazlası olmayacak, çalışmalarımız bu yönde. Ders saati azalması değil, sadeleştirilmesi gündemde. Öğretmenler etkilenmeyecek.

DEVAMSIZLIK AZALDI

Devamsızlıkla ilgili göstergeler hızla aşağı doğru düştü. Örneğin, LGS'ye hazırlanan 8'inci sınıf öğrencilerinde geçen yıla göre devamsızlık oranlarında yüzde 9.20 oranında azalma oldu. 12'nci sınıflarda yüzde 35,21 oranında düşüş var.

ORTAK SINAV SONUÇLARI

Ortak sınavların değerlendirilmesi bizim için önemli. Çünkü bu şekilde okullar arasındaki farkları da görebileceğiz. Ortak sınavdan ve okulun yaptığı yazılıdan alınan notları karşılaştırma olanağı da olacak.

TEMATİK OKULLAR

Spor, müzik gibi tematik liselerin açılması devam edecek, bölgelere göre okullar açabilmeliyiz. Örneğin Erzurum'da kış sporlarında uzmanlaşacak bir kış okulu neden olmasın?

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALAR

Bakan Tekin deprem bölgesinde yapılan eğitim çalışmalarıyla ilgili de "Deprem öncesi 11 ilde örgün öğretim öğrenci sayısı 3 milyon 701 bin 466 idi, bugün itibarıyla 11 ilde örgün eğitim öğrenci sayımız 3 milyon 663 bin 546'dır. Gidenlerin büyük bölümü geri döndü. Depremden önce 11 ilin tamamında 119 bin 200 derslik bulunuyordu. Depremden 12 bin 119 derslik etkilendi ve orta ya da ağır hasarlı olarak kayıtlara girdi. 45 bin dersliğin onarım çalışmaları tamamlanarak öğrencilerimizin hizmetine sunduk. 22 bin 39 yeni derslik hedefliyoruz" bilgisini verdi.

CEYDA KARAASLAN

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