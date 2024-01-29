Motorine zam geliyor

Petrol fiyatları, döviz kurları ve vergilerdeki artış akaryakıt fiyatları için yeni zamların kapısını aralamıştı. Yeni yılın ilk gününde motorin fiyatları 37,17 liraydı. Son 9 günde gelen zamlar sonrası mazot fiyatı 41 lirayı aşmıştı. Motorine bir zam daha geliyor.

Bu gece itibarıyla motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruş zam gelecek. Böylece litresi halihazırda 41 liranın üzerinde olan mazot fiyatı tarihinde ilk kez 42 liranın üzerine yükselecek!

Benzine zam yok

Benzine ise 24 Ocak'ta 1 lira 43 kuruş zam gelmişti. Şu an için benzin fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim beklentisi bulunmuyor.

29 Ocak Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

İstanbul

Benzin: 38,28 TL - 38,36 TL

Motorin: 40,14 TL - 40,21 TL

LPG (Otogaz): 20,11 TL - 19,85 TL

Ankara

Benzin: 39,03 TL

Motorin: 40,92 TL

LPG (Otogaz): 20,29 TL

İzmir

Benzin: 39,22 TL

Motorin: 41,11 TL

LPG (Otogaz): 20,32 TL