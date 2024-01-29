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DNA testiyle 30 milyonluk mirasa ortak oldu

İzmir'de yaşayan ev hanımı Serpil Yılmaz (44) annesinin itirafıyla 3 yıl önce kütük babasının gerçek babası olmadığını öğrendi. Yılmaz, eğitimci yazar Gülşah Yemen'in (37) 34 yıl önce trafik kazasında 32 yaşındayken yaşamını yitiren babası Mustafa Yemen'e babalık davası açtı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 29 Ocak 2024 09:03, Son Güncelleme : 29 Ocak 2024 09:07
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DNA testiyle 30 milyonluk mirasa ortak oldu


İzmir'de yaşayan ev hanımı Cemile Yılmaz (62) liseye giderken Mustafa Yemen duygusal ilişkiye başladı, sevgili oldu. Cemile Yılmaz 18 yaşındayken, o dönemde 22 yaşında olan Mustafa Yemen'den hamile kaldı.

Mustafa Yemen'in ailesi Cemile Yılmaz ile evlenmesini karşı çıktı ve torunlarını istemedi. Cemile Yılmaz, 1980 yılında 18 yaşındayken dünyaya getirdiği kızına Serpil ismini verdi.

Mustafa Yemen ailesinin karşı çıkması nedeniyle İzmir'in Kiraz ilçesindeki Avunduruk Köyü'nden ayrıldı ve başka bir şehre taşındı, trafik polisi oldu. Cemile Yılmaz, ise kızı Serpil'i evlendiği Yusuf Yılmaz'in nüfusuna kaydederek büyüttü.

BABASININ CENAZESİNE GİDERKEN 32 YAŞINDA KAZADA ÖLDÜ

İstanbul'da trafik polisi olarak görev yapan Mustafa Yemen, 1990 yılında vefat eden babasının İzmir'in Kiraz ilçesindeki cenazesine yetişebilmek için aracıyla yola çıktı.

Mustafa Yemen 32 yaşındayken trafik kazası yaparak yaşamını yitirdi. Mustafa Yemen, yazar ve eğitimci kızı Gülşah Yemen henüz 3 yaşındayken gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ANNESİNİN İTİRAFIYLA ÖĞRENDİ, 3 YIL ÖNCE DAVA AÇTI

Cemile Yılmaz, 3 yıl önce kızı Serpil'i yanına alarak Yusuf Yılmaz'ın gerçek babası olmadığını, biyolojik babasının Mustafa Yemen olduğunu söyledi.

Bu gerçeği öğrenen Serpil Yılmaz büyük bir şok yaşadı. Yıllarca baba olarak seslendiği kişinin gerçek babası olmadığını öğrenen Serpil Yılmaz, gerçek babasının kesinleştirmek için kolları sıvadı.

30 MİLYONLUK MİRASA ORTAK OLDU

Serpil Yılmaz, soluğu babalık davalarını sonuçlandırmakla ünlü avukat Varol Turbay'ın yanında aldı. Serpil Yılmaz avukatı Varol Turbay aracılığıyla 2021'de Ödemiş Aile Mahkemesi'nde Mustafa Yemen'e babalık davası açtı.

Ödemiş Aile Mahkemesi kararıyla Mustafa Yemen'in mezarı açılarak DNA örneği alındı. DNA testi sonucu Mustafa Yemen'in yüzde 99.9 Yılmaz'ın biyolojik babası olduğu kesinleşti. Serpil Yılmaz DNA testiyle 30 milyon liralık mirasa ortak oldu.

DNA testiyle yazar Gülşah Yemen'in bir kız kardeşi daha oldu. Serpil Yılmaz'ın nüfus kaydının kütük babası Yusuf Yılmaz'dan alınarak Mustafa Yemen'in üzerine kaydedileceği öğrenildi.

Gülşah Yemen'in etik ve ahlak konularında okul öncesi eğitim verdiği ve bu konularda kitapları bulunduğu öğrenildi. Ayrıca Gülşah Yemen'in yurt dışında yaşayan Kürşat Yemen isminde bir kardeşinin olduğu belirtildi.

SERPİL YILMAZ MUTLULUĞUNU SABAH İLE PAYLAŞTI

Dava sonucu büyük mutluluk yaşayan Serpil Yılmaz, SABAH'a konuştu. Serpil Yılmaz, "Babama bu dünyada kavuşamadım. Bir kere bile sarılamadım.

Resmi olarak babamın olduğunu kanıtlamak için yıllarca hukuk mücadelesi verdim. DNA testi ile de bunu kanıtladım. Bu anlamda değerli avukatım Varol Turbay'a teşekkür ederim" diye konuştu.

Ceyhan TORLAK

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