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Altının gramı 1982 liradan işlem görüyor

Çeyrek altın 3 bin 320 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 530 liradan satılıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2024 10:29, Son Güncelleme : 29 Ocak 2024 10:45
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Altının gramı 1982 liradan işlem görüyor

Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1982 lira seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 düşüşle 1962 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni haftaya ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 1 artışla 1982 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 320 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 530 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,6 artışla 2 bin 31 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, merkez bankalarının faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin emtia fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğunu belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu hafta açıklayacağı para politikası kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in çarşamba günü politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Mayıs toplantısında Fed'in faiz indirimlerine başlayacağına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, mart ayına yönelik fiyatlamalarda belirsizliklerin güçlü kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan verilere göre, ekonomik aktivitenin güçlü kaldığını ancak enflasyonist baskıların yavaşladığının dikkati çekerek, bu durumun ülke ekonomisinde "yumuşak iniş" ihtimalini artırdığını bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat sanayisi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 30 ve 2 bin 20 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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