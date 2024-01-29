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Brent petrolün varil fiyatı 83,16 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83,16 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2024 10:15, Son Güncelleme : 29 Ocak 2024 10:31
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Brent petrolün varil fiyatı 83,16 dolar

Cuma günü 83,81 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,95 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.07 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 83,16 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,16 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, hafta sonu Kızıldeniz'de gerginliği artıran hareketlilik sonrası yeni haftaya yükselişle başladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), cumartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Kızıldeniz'de Yemen'deki İran destekli Husilere ait gemisavar füzesini vurduğunu açıkladı. Açıklamada, gemisavar füzesinin Husilerin kontrolündeki bölgede tespit edildiğinin, bunun bölgedeki ticari gemiler ve ABD Donanması için tehdit oluşturduğunun belirlendiği kaydedildi.

Pazar günü, Ürdün hükümeti Suriye sınırındaki Tenef Üssü'nde ABD kuvvetlerine yönelik saldırı gerçekleştiğini duyurdu. İnsansız hava aracı saldırısında 3 ABD askerinin öldürüldüğü bildirildi. ABD Başkanı Joe Biden, sorumlulardan hesap sorulacağını ve savaşta mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

Bölgedeki saldırıların daha geniş çaplı bir çatışmaya dönüşebileceği ve Orta Doğu'da arz kesintisine yol açabileceği endişelerini artırması, petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekledi.

Öte yandan, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü olduğuna dair veriler de petrol fiyatlarının artmasında etkili oluyor.

Piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 83,88 ile 84,72 dolar aralığının direnç, 83,09 ile 82,84 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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