FETÖ sanığı eski hakime 15 yıla kadar hapis istemi

İhracatın yüzde 51'ini gerçekleştiren üç il deprem tehdidi altında
İhracatın yüzde 51'ini gerçekleştiren üç il deprem tehdidi altında
%0 Faizli Masrafsız 30.000 TL!
%0 Faizli Masrafsız 30.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Altının gramı 1982 liradan işlem görüyor
Altının gramı 1982 liradan işlem görüyor
Astronot Alper Gezeravcı, basın mensuplarının sorularını cevapladı
Astronot Alper Gezeravcı, basın mensuplarının sorularını cevapladı
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
Bakan Yusuf Tekin açıkladı: Devamsızlığa af yok!
Bakan Yusuf Tekin açıkladı: Devamsızlığa af yok!
Emekli aylığını 20 bin TL'nin üzerine çıkarmanın yolları
Emekli aylığını 20 bin TL'nin üzerine çıkarmanın yolları
Yeni Anayasa vatandaş eksenli olacak
Yeni Anayasa vatandaş eksenli olacak
Üç başkanla görüşüp 'Siz yoksunuz' dedi
Üç başkanla görüşüp 'Siz yoksunuz' dedi
Bakan Yerlikaya: Kilisede silahlı saldırıyı düzenleyen iki zanlı yakalandı
Bakan Yerlikaya: Kilisede silahlı saldırıyı düzenleyen iki zanlı yakalandı
TUA'dan Gezeravcı'nın deneylerine ilişkin yeni sözlük
TUA'dan Gezeravcı'nın deneylerine ilişkin yeni sözlük
Bakan Uraloğlu:Taşıdığımız yolcu sayısı iki katına çıkacak
Bakan Uraloğlu:Taşıdığımız yolcu sayısı iki katına çıkacak
AYM'nin kararı yürürlükte: Evli kadınlar kendi soyadlarını kullanabilecek
AYM'nin kararı yürürlükte: Evli kadınlar kendi soyadlarını kullanabilecek
Bakan Yerlikaya: Saldırıyı yapanları adalete teslim etmek görevimiz
Bakan Yerlikaya: Saldırıyı yapanları adalete teslim etmek görevimiz
Esnafa erken emeklilik ne zaman? Bakan Işıkhan'dan açıklama
Esnafa erken emeklilik ne zaman? Bakan Işıkhan'dan açıklama
Erdoğan: Kilisedeki saldırının failleri en kısa sürede yakalanacaktır
Erdoğan: Kilisedeki saldırının failleri en kısa sürede yakalanacaktır
Bahçeli: CHP iflas etmiş, işgal edilmiştir
Bahçeli: CHP iflas etmiş, işgal edilmiştir
'Ülkemizin de şehirlerimizin de kaybedecek bir günü bile yoktur'
'Ülkemizin de şehirlerimizin de kaybedecek bir günü bile yoktur'
Einstein'ın Nobel ödülü aldığı teoriyi Türk profesör ispatladı
Einstein'ın Nobel ödülü aldığı teoriyi Türk profesör ispatladı
Mahkemeden kişisel temizliğini yapmayan kocaya kötü haber
Mahkemeden kişisel temizliğini yapmayan kocaya kötü haber
Sarıyer'de İtalyan Kilisesi'ndeki silahlı saldırıya soruşturma başlatıldı
Sarıyer'de İtalyan Kilisesi'ndeki silahlı saldırıya soruşturma başlatıldı
AKOM uyardı: İstanbul'da kar kapıda
AKOM uyardı: İstanbul'da kar kapıda
MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son 4 gün
MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son 4 gün
Ev sahibini savcılığa şikayet eden kiracıya 'iftira'dan ceza
Ev sahibini savcılığa şikayet eden kiracıya 'iftira'dan ceza
Otomobilde 'gri' renk 'beyazı' tahtından etti
Otomobilde 'gri' renk 'beyazı' tahtından etti
AYM'ye 3 ay içinde 3 yeni üye seçilecek
AYM'ye 3 ay içinde 3 yeni üye seçilecek
Meclis'te bu hafta HSK'ya yeni üye seçilecek
Meclis'te bu hafta HSK'ya yeni üye seçilecek
Erdoğan'ın yerel seçim mesaisi: 7 bölge 50 il
Erdoğan'ın yerel seçim mesaisi: 7 bölge 50 il
Yüzde 50 kredi desteği: 28 bin 405 liraya 36 ay taksitli Togg
Yüzde 50 kredi desteği: 28 bin 405 liraya 36 ay taksitli Togg
Mirasçılar dava açtı, 40 yıllık hastaneye kilit takıldı
Mirasçılar dava açtı, 40 yıllık hastaneye kilit takıldı
Ana sayfaHaberler Terör

FETÖ sanığı eski hakime 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yargı yapılanmasında yer aldığı öne sürülen eski hakim hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2024 10:52, Son Güncelleme : 29 Ocak 2024 10:53
Yazdır
FETÖ sanığı eski hakime 15 yıla kadar hapis istemi

Hatay'da görevliyken FETÖ'nün mahrem yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 13 Mayıs 2022'de Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla meslekten ihraç edilen eski hakim H.Ç. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuksuz sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın incelenen telefon kayıtlarında, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle haklarında adli işlem yapılan kişilerle yoğun irtibat tespit edildiği belirtildi.

H.Ç'nin örgütle irtibatının, 2005'te hukuk fakültesini kazanmasının ardından başladığı kaydedilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Sanığın ilk olarak 2005'te FETÖ'ye ait evde 6 ay kaldığı, bu evde örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in videolarını izleyip kitaplarını okuduğu, örgütsel sohbet toplantılarına katıldığı, sonrasında mezun olana kadar örgüte ait yurtta kaldığı ve bu dönemde 'belletmen' olarak görev yaptığı, örgüte eleman kazandırmakla görevlendirildiği, sorumlu olduğu öğrencilerle sohbet toplantısı düzenleyip örgütsel ideolojik eğitim verdiği, örgütsel bağlılığı artırmak adına halı saha maçları ve turnuvalar düzenlediği belirlenmiştir."

İddianamede, sanığın mezun olduktan sonra da örgütle bağını sürdürdüğü, mesleki sınavlara da FETÖ'nün Ankara'daki "hakim-savcı sınav çalışma evi"nde hazırlandığı anlatıldı.

H.Ç'nin deşifre olmamak için kullandığı yöntemlere de değinilen iddianamede, şu bilgiler paylaşıldı:

"Sanığın örgütün 'hakim-savcı sınav çalışma evleri'nde kaldığı süre zarfında gizlilik kapsamında şahsi cep telefonunu yanına almadığı, mahrem imamlar ve askeri öğrencilerle ankesörlü hatlar ile büfe telefonlarından periyodik-ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiği, 2015'te hakim olarak atamasının yapıldığı ve en son Hatay hakimi olarak görev yapmaktayken anlatılan eylemleri nedeniyle 13 Mayıs 2022'de HSK kararıyla meslekten ihraç edildiği, örgütün talimatlarıyla hareket ettiği, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, belletmen olarak da görev yaptığı dikkate alınarak üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılması kamu adına talep ve iddia olunur."

- "Bu eve sınavla alakalı kitapçık gelirdi"

İddianamede, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen tanık C.A'nın ifadesi de yer aldı.

Sanıkla örgütün "hakim-savcı sınav çalışam evi"nde kaldığını öne süren C.A, "Bu eve ayda bir kez gireceğimiz sınavla alakalı deneme sınavı kitapçığı gelir, biz de bunu çözerdik. H.Ç. ile bu evde tanıştım. O da hakim ve savcılık sınavlarına bu evde hazırlandı." iddiasında bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber