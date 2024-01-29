Gaziantep'te eşini ve 2 kayınbiraderini öldüren kişi intihar etti
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, eşini ve 2 kayınbiraderini öldüren, 2 kişiyi de yaralayan zanlı intihar etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2024 11:13, Son Güncelleme : 29 Ocak 2024 11:15
Belkıs Mahallesi Kısa Sokak'ta, isimleri henüz öğrenilemeyen bir kişi ile eşi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada yanında bulundurduğu silahla eşini ve 2 kayınbiraderini öldüren, 2 kişiyi de yaralayan zanlı olay yerinden kaçtı.
Bölgeden 27 APP 441 plakalı aracıyla kaçan zanlı, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde aynı silahla otomobilinde intihar etti.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.