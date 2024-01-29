İzmir'de refüje çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
İzmir'in Bayraklı ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2024 11:57, Son Güncelleme : 29 Ocak 2024 11:48
Altınyol Caddesi'nde Karşıyaka ilçesi yönüne ilerleyen, sürücüsü kimliği henüz belirlenemeyen 34 BKG 413 plakalı otomobil refüje çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle otomobilden yola savrulan Burak Kadir Göktaş ile Serhat Yıldırım'ın hayatını kaybettiklerini belirledi.