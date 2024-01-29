Mersin'de terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Mersin'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2024 12:15, Son Güncelleme : 29 Ocak 2024 12:15
İl Emniyet Müdürlünün açıklamasına göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, PKK/YPG'nin Suriye yapılanmasında faaliyet gösterdiği öne sürülen yabancı uyruklu A.A'nın merkez Akdeniz ilçesinde kaldığı ikameti tespit etti.
Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı, emniyete götürüldü.
A.A, işlemlerin ardından sınır dışı edildi.