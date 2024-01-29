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YÖK ile MASAK'tan üniversite öğrencileri için işbirliği

MASAK'ın hazırladığı ve YÖK'ün üniversitelere gönderdiği afişlerle öğrenciler banka hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşmamaları ve hesaplarını kullandırmamaları yönünde uyarıldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2024 12:44, Son Güncelleme : 29 Ocak 2024 12:48
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YÖK ile MASAK'tan üniversite öğrencileri için işbirliği

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), banka hesaplarının yasa dışı amaçlarla kullanılması halinde karşılaşabilecekleri tehlikeler konusunda öğrencileri bilgilendirmek amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile işbirliğine gitti.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Kurul, "son dönemde özellikle üniversite öğrencilerinin banka hesaplarını başkalarına kullandırmak suretiyle gelir elde ettiği", "kullandırılan bu hesapların suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı, dolandırıcılık gibi ağır hapis cezaları gerektirecek suçlara sebebiyet verebileceği" yönünde şikayetler gelmesi üzerine MASAK ile işbirliği yaptı.

MASAK'ın hazırladığı ve YÖK tarafından üniversitelere gönderilen afişlerde öğrencilere, "Gelecek hesaplarınızı yakmayın. Kara para aklama, terör örgütlerinin finansmanı ve dolandırıcılık gibi suçların para transferlerinde banka hesaplarınızın kullanılması durumunda ağır hapis cezasıyla karşılaşabilirsiniz. Banka hesaplarınızı başkalarına kullandırmayın." uyarısı yapıldı.

- Video da hazırlandı

YÖK ayrıca, öğrencileri bilgilendirmek için Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Birimi ve ODTÜ Enformatik Enstitüsü Siber Güvenlik Anabilim Dalı uzmanlarından görüş alarak video hazırladı.

YÖK'ün sosyal medya hesaplarından paylaşılmak üzere hazırlanan videoda, ODTÜ Enformatik Enstitüsü Siber Güvenlik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihangir Tezcan, öğrencilerin hesaplarının kötü niyetli kişilerce farklı yöntemlerle kullanılabileceğine dikkati çekti.

Tezcan, siber saldırı yoluyla öğrencilerin banka hesaplarına erişilebileceğini, para karşılığında öğrencilerin hesaplarını kısa süreliğine kullanmanın teklif edilebileceğini veya dolandırıcıların e-mail, SMS yoluyla link gönderip hesap bilgilerini ele geçirilebileceğini anlattı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Soruşturma Şube Müdürü Erden Şahin de bilinçli internet kullanmadıkları için öğrencilerin hedef haline gelebildiğini belirtti.

Öğrencilerin kredi kartı bilgilerini paylaşmaları, "oltalama" tabir edilen linklere girmeleri nedeniyle hesaplarının kullanıldığını ifade eden Şahin, dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

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