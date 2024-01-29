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Ankara'da simit 10 liradan satılmaya devam edecek

Ankara Simitçiler ve Pideciler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş:- "Bugün itibarıyla zammın iptali kararını aldık. Ankara simidinin satışı 10 liradan devam edecek"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2024 13:03, Son Güncelleme : 29 Ocak 2024 13:04
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Ankara'da simit 10 liradan satılmaya devam edecek

- Ankara Simitçiler ve Pideciler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, Ankara simidine zam kararını iptal ettiklerini belirterek, "Ankara simidinin satışı 10 liradan devam edecek." dedi.

Delibaş, AA muhabirine, Ankara simidi fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Geçen hafta esnaftan zam talebi geldiğini ve değerlendirdiklerini dile getiren Delibaş, "Cuma günü Ankara simidinin satış fiyatının 10 liradan 15 liraya çıkmasına karar vermiştik. Daha sonra bir değerlendirme yaptık ve 15 liralık fiyatın yüksek olduğuna karar verdik. Bugün itibarıyla da zammın iptali kararını aldık. Ankara simidinin satışı 10 liradan devam edecek. Gücümüz yettiğince de 10 liradan satmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Delibaş, simitçi esnafının fedakarlık yaptığına işaret ederek, "Daha önce Toprak Mahsulleri Ofisinden un desteği aldık ve bu dönemde 9 ay hiç zam yapmadık. Yine esnafımız desteklenirse bir sene de zam yapmayız. Bizim için önemli olan ham madde. Maliyetler yükselirse mecbur zam yapmak zorunda kalıyoruz. Destek alırsak biz de zam yapmayız." değerlendirmesinde bulundu.

Esnafın bulunduğu yerlerin kiralarından dolayı maliyet farklılıkları oluştuğuna dikkati çeken Delibaş, taban-tavan fiyat uygulamasına geçilmesinin faydalı olacağını anlattı.

Delibaş ayrıca, yaptıkları bazı açıklamaların yanlış anlaşıldığının altını çizerek, "Bizim bazı sözlerimiz siyasi mecraya çekilmiş, bundan dolayı da özellikle devlet büyüklerimizden özür diliyoruz. 'Bizim kendi esnaf teşkilatımız özür dilemeli.' diye söylemek istemiştik ama sözlerimiz farklı anlama çekildi. Üzdüğümüz halkımızdan özür diliyoruz." dedi.

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