Mersin'de bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2024 13:06, Son Güncelleme : 29 Ocak 2024 13:07
Ömer Aslan'ın kullandığı 33 AVK 97 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda bariyere çarptı.
Kazada, sürücü ile Kübra Dalgıç Öge, Abdullah Öge ve Sevgi Yaren Elçi ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastanelere kaldırılan yaralılardan Kübra Öge müdahalelere rağmen kurtarılamadı.