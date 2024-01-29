Muğla'da mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kişi 30 gündür aranıyor

Mantar toplamak için Balan Dağı'ndaki ormanlık alana giden ve kendisinden haber alınamayan İsa Çiftçi'nin (65) bulunması için AFAD koordinesinde, Muğla ve Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri arama çalışmasına devam ediyor.

Çalışmalara AKUT, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi, Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği, Marmaris Arama Kurtarma ve Önleme Derneği, NAK Arama Kurtarma üyeleri ile arıcılar da destek veriyor.

İz takip köpekleri de kullanan ekipler, bölgeyi tarıyor.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği Dalgıç Timi ise Çiftçi'nin yangın söndürme havuzuna düşmüş olma ihtimaline karşı bölgedeki bütün havuzlarda arama yaptı ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Kayıp kişinin bulunması için 30 gündür 550 personelin 144 araç ile arama kurtarma çalışmalarında görev aldığı öğrenildi.

Mantar toplamak için 30 Aralık 2023'te Balan Dağı'ndaki ormanlık alana giden İsa Çiftçi'nin geri dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulunmuş ve arama çalışmaları başlatılmıştı.