Van'da terör operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı
Van'da geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 13 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2024 14:29, Son Güncelleme : 29 Ocak 2024 14:16
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, 22-28 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında 13 zanlı yakalandı.
Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.