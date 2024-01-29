YÖK, merkezi görevde yükselme sınavı açıyor

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 2019 yılından sonra 2024 yılında merkezi görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açmak üzere hazırlıklara başladı.

Üniversitelere gönderilen yazıda, 29 Şubat 2024 tarihine kadar boş kadrolara ilişkin bilgilerin sistem üzerinde girilmesi istendi.

Yükseköğretim kurumları idari personeli için büyük bir motivasyon kaynağı olan bu duruma vesile olan YÖK yönetimi ve ekibine teşekkür ediyoruz.



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