YÖK, merkezi görevde yükselme sınavı açıyor
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, üniversitelere yazı göndererek 2024 yılı içerisinde görevde yükselme ve unvan değişikliği merkezi yazılı sınavı açacağını bildirerek boş kadroların girilmesini istedi.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 29 Ocak 2024 14:45, Son Güncelleme : 29 Ocak 2024 14:51
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 2019 yılından sonra 2024 yılında merkezi görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açmak üzere hazırlıklara başladı.
Üniversitelere gönderilen yazıda, 29 Şubat 2024 tarihine kadar boş kadrolara ilişkin bilgilerin sistem üzerinde girilmesi istendi.
Yükseköğretim kurumları idari personeli için büyük bir motivasyon kaynağı
olan bu duruma vesile olan YÖK yönetimi ve ekibine teşekkür ediyoruz.
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