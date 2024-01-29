Aydın'ın 'Kuyucak Portakalı' tescillendi
Aydın, coğrafi işaretli ürünlerine bir yenisini daha ekledi. Ünlü 'Kuyucak Portakalı' coğrafi işaret alarak tescillendi. Bununla birlikte kentteki tescilli ürün sayısı da 27 oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2024 16:08, Son Güncelleme : 29 Ocak 2024 16:10
Kalın kabuğu, tatlı ve daha sulu olmasıyla dikkati çekiyor. Uygun koşullarda tazeliğini 5 ay koruyabiliyor.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yetişen portakal, bu özellikleri ile öne çıkıyor.
İç piyasada büyük talep gören ve birçok ülkeye ihraç edilen Kuyucak Portakalı coğrafi işaret aldı.
Aydın'da 27 tescilli ürün bulunuyor
Kuyucak Ziraat Odası Başkanı Abdullah Sevgi, portakallarının tescilli ürün olarak satılmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi.
Coğrafi işaret tescilinin ihracatı artırması bekleniyor.
Kuyucak Portakalı ile birlikte Aydın'ın tescilli ürün sayısı 27'ye yükseldi.